Ljiljana Blagojević u jednom trenutku shvatila da je njen rodni Zemun postao neko drugačije mesto od onog u kom se ona rodila. Zato je sa surpugom Sinišom Kovačevićem, odlučila da gradsku gužvu glavnog grada zameni mirom koji imaju u mestu Surduk.

Poznati par sada živi u opštini Stara Pazova, gde imaju kuću sa velikim dvorištem.

– Odselili smo se u Surduk, pored Dunava, u kuću s dvorištem iz kojeg pogled puca na vinograde. Sada imam više vremena da čitam i razmišljam o sebi. Ležem ranije, a budim se prirodno. Zemun je nekada imao atmosferu malog grada, ali dobio je brzinu Beograda. Ipak, ostao mi je prva ljubav, tu sam rođena, odrasla, išla u školu, tu su mi bili prvi izlasci – rekla je naša sjajna glumica.

Ljiljana je navela i do kada planira da Surduk bude njena oaza mira.

– Ostaćemo u Surduku dok ne demantuju moje razloge za selidbu. Reč je o mestu gde pekari starim ljudima nose hleb na kućnu adresu – ispričala je jednom prilikom Ljiljana prenosi “Lepaisrećna“.

Glumica ne krije da iako je odlučila da napisti Beograd, u njega redovno dolazi zbog brojnih poslovnih obaveza. Iz Surduka za Beograd, Liljana Blagojević putuje gradskim prevozom. A u javnosti neretko ističe koliko joj prija boravak u prirodi, kao i da više voli zimu od leta.

– Volim da čujem ptice, žabe, vetar, ali priznajem da više volim zimu, kišu i sneg. Verovatno bih bila veoma srećna kada bih živela u nekoj nordijskoj zemlji. Svi se čude kad kažem da bih dala pet leta za jednu zimu – rekla je Ljiljana.

– Devojke su podvrgnute teroru da liče na barbike, sa istim senzualnim usnama i jakim grudima. To je najveće poniženje za ženu. U moje vreme je najgore bilo lepim muškarcima. Toliko su bili očajni da su želeli da imaju ožiljke samo da budu drugačiji. Lepe žene su takođe morale da dokazuju darovitost. Različitost mora da postoji i da se poštuje, i svaki čovek mora da bude ono što jeste, jer će jedino tako biti srećan. Hoćeš li da šetaš ulicom go? Slobodno, ali podignute glave, jer ti to hoćeš. Meni je dosadno da budem ista. Poštujem i to da budeš s minimum maske, a veliki, kao što je bio Pavle Vuisić – rekla je Ljiljana Blagojević za “Novosti”..