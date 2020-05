Bogdana Ražnatović, supruga Veljka Ražnatovića, sitno broji do porođaja. Ona je lagano ušla u deveti mesec, pa je dolazak na svet sina Željka sve izvesniji.

Kako je prethodnih nedelja na snazi bilo vanredno stanje usled pandemije koronavirusa, Veljko je odlučio da se Bogdana i on sklone iz Beograda, a mir su pronašli u Titelu, rodnom mestu njegove supruge.

Budući roditelji uživali su u prirodi i svežem vazduhu, a Veljko je mogao da se posveti svojim treninzima, i uprkos izolaciji ostane u dobroj kondiciji.

Bogdana uživa u trudnoći

Iako je daleko od gradskih dešavanja, Bogdana uživa u blagoslovenom stanju. Veljko se ni jednog momenta ne odvaja od nje, a njene rođene sestre, takođe su stalno tu za nju.

A kako je porodica Rodić juče proslavila, u najjužem krugu, i krsnu slavu u Titelu je bilo više nego veselo.

Svetlana Ceca Ražnatović tim povodom pojavila se u Bogdaninoj rodnoj kući, a slavlje je trajalo do kasno u noć. Da bi iskoristila lepo vreme i duže bila sa sinom i snajkom, Ceca je u Titel došla koji dan ranije.

Naša poznata pevačica jedva čeka dan kada će postati baka, a koliko obožava svoju snajku pokazala je po ko zna koji put na Instagramu.

– Lepa moja snajka – oduševljeno je napisala Ceca pored fotograije svoje snajke, koja sitno broji do porođaja.

Ceca je Bogdani najveća podrška, a pošto se odlično slažu, snajka insistira da se sa Cecom dogovori oko svega u vezi sa bebom.

Ceca od samog početka nije skrivala da je oduševljena Bogdanom, i isticala je da je njenim dolaskom u kuću dobila drugu ćerku.

– Bilo je to jedno prijatno i lepo iznenađenje za obe porodice, svi smo srećni i radujemo se, samo neka je beba živa i zdrava i moja deca da su živa i zdrava, to je jedino bitno. Imam snajku kakva se samo poželeti može. Potpuno se uklopila sa našom porodicom, oni su sjajni ljudi. Bogdana je iz jedne domaćinske kuće, svi smo srećni, svi smo zadovoljni, to je najbitnije – iskrena je bila pevačica u razgovoru za “Pink”, neposredno pred Veljkovo i Bogdanino venčanje.