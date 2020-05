Akteri serije moraju da se prilagode novoj sredini ukoliko žele da opstanu. Kakva su vaša iskustva?

Tamara: Fakultet sam završila u rodnom Novom Sadu, ušuškanom gradu gde se svi poznaju, pa su mi studentski dani bili lagodni i bezbrižni. Pre godinu dana upisala sam master i preselila se u Beograd. To je već bio izazov. Samostalan život zahtevao je jednu vrstu odgovornosti koju, dok sam živela sa roditeljima, nisam imala. Čini mi se da sam preko noći odrasla. Mom temperamentu prija užurbani tempo metropole. Srećna sam što ove godine dajem Beogradu.

Dejan: Kada sam pre šest godina došao iz Užica u Beograd, bilo mi je jezivo. Prošao sam sve faze poznate studentima iz unutrašnjosti. Na autobuskoj stanici čekao sam torbe sa hranom koju mi je majka redovno slala. Kući sam odlazio svakog petka i nastojao da se vratim u ponedeljak ujutru, nikako u nedelju uveče. Trebalo mi je vreme da se pronađem u novom gradu. Taman kad je počelo da mi biva lepo, zbog akademije sam se preselio u Novi Sad, i onda sam sve iznova prošao. Moram da priznam da se nikada nisam navikao na tu sredinu, jedva sam čekao da se vratim u Beograd.

Nikola: I ja sam se, poput Dejana, teško privikao na život u Novom Sadu. Srećom, roditelji su mi bili u Beogradu, na sat vremena vožnje. U početku sam delio stan sa trojicom kolega sa klase, neko vreme sam živeo sam, a kasnije sa bivšom devojkom. Imao sam sreću da prođem kroz slične okolnosti kao glavni likovi u seriji. Zašto kažem sreću? Zato što odlazak u drugi grad i razdvajanje od porodice i prijatelja utiče da čovek ranije sazri, sebe dobro upozna, nauči da se nosi sa izazovima… Bio sam posvećen onome zbog čega sam došao u Novi Sad, ali ne mogu da kažem da nije bilo druženja i izlazaka. U jednom trenutku sam od muke naučio da kuvam, a onda sam shvatio da mi se to dopada. Možda je do genetike, deda je bio kuvar. (smeh)

Nina, ni vi nemate iskustva sa životom u studentskom domu, ali ste o tome slušali od roditelja.

Nina: Mama i tata upoznali su se u „Studenjaku“, a o tom periodu života i danas pričaju sve najlepše. Super su se provodili, ali su pre svega bili posvećeni studijama. Bojim se da ja ne bih bila toliko disciplinovana, verujem da bi mi sve drugo bilo zanimljivije od knjige. (smeh) Roditelji su podržali moju želju da postanem glumica. Plan je bio da, ako me ne prime, godinu dana učim jezik i radim, a onda bih probala ponovo. Svakako ne bih odustala.

I vi ste rano započeli samostalan život.

Nina: Imala sam intimna preispitivanja, pa i strahove, ali bila sam sigurna da sam spremna da preuzmem odgovornost. Odluka da ne živim sa roditeljima došla je spontano i prirodno, a svakako mi znači što smo u istom gradu i znam da na njih mogu da se oslonim. Već nekoliko godina delim stan sa najboljim drugaricama sa klase, Martom Bjelicom i Jovanom Stojiljković.

Tamara, kakvi ste vi bili u godinama koje ima vaš lik iz serije?

Tamara: Nikada nisam puštala da me život nosi. I sa 18 sam znala šta želim, a imati viziju već je pola obavljenog posla. Kada se rodila ljubav prema glumi, bilo je to ili ništa. Zahvaljujući velikoj posvećenosti snovi se pretvaraju u realnost. Dragocene su mi uloge koje imam u serijama “Grupa” i “Psi laju vetar nosi”, ali Nevena mi je prirasla srcu. Zajednička nam je volja za životom.

Koji savet biste joj dali?

Tamara: Rekla bih joj da ne rasplinjuje energiju po Beogradu, već da nađe fokus. Njena veza sa Stevanom toliko je iskrena i divna da bih volela da budu zajedno do kraja života. Ipak, čovek se gradi učeći kroz razne ljubavi, pa zato mislim da bi Nevena trebalo da pruži šansu i drugima, iako je njen odnos sa Stevanom pravi, iskonski.

Nikola: Stevan nije otišao od kuće sa željom da uči i napreduje, već zbog ljubavi. Da njegova devojka nije krenula u Beograd na studije, zauvek bi bio srećan u svom selu, prvi u osmoj ligi. Ja bih mu došapnuo da po pitanju ljubavi može da bude miran, ali ne bi bilo loše da se više posveti sebi. Njemu je, zapravo, mnogo dosadno.

Dosta radite, gledamo vas u nekoliko projekata, a kažu da je pevanje vaš skriveni talenat.

Nikola: Pevao sam u nekoliko crtanih filmova i svojevremeno sam učestvovao u studentskim mjuziklima. To je žanr koji me i danas privlači. Kao klinac imao sam tribjut-bend “Vruća kafa”. Vodila me je ideja da, ako postoji “Ladno pivo”, što ne bi i “Vruća kafa”? (smeh) Naravno, to je kratko trajalo, ali smo se lepo družili.

Hoćemo li navijati za ljubav Ružice i Žanka?

Dejan: Nema čoveka koji nije prošao klinačka zaljubljivanja, pa verujem da će se mnogi prepoznati u toj ljubavnoj priči. Dosta ljudi mi je reklo da smo Nina i ja izgradili dobar odnos pred kamerama i da su već posle prve epizode pomislili “ovo dvoje će biti zajedno”. (smeh) Tek će se emitovati epizode u kojima njihova ljubav kulminira.

