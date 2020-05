Slavne dame, poput Bijonse, Viktorije Bekam, Kim Kardašijan i mnogih drugih, tokom vanrednog stanja, u velikom su problemu.

Naime, kako već godinama unazad žele da njihovo lice i telo budu savršeni, skoro svakodnevno odlaze na brojne tretmane kod provernih deramotologa i plastičnih hirurga.

Tako su sve one godinama unazad zakazivale svoje tretmane kod američkog dermatologa Harolda Lancera.

Poznati lekar tvrdi da je u poslednja dva meseca, koliko je prinuđen da ne radi, preplavljen pozivima svojim klijentkinja. Sve one žele da imaju blistavu kožu i mladolik izgled i za vreme pandemije.

Gospođa Bekam je, kaže, veoma disciplinovana i ne propušta tretmane kod njega, piše “The Sun“.

A, kako fileri i botoks traju otprilike četiri meseca, Lancer je izjavio da su dame u potpunoj panici i da svakodnevno zovu da zakažu prve slobodne termine za svoje tretmane.

Međutim, kako slavne dame u velikom broju žele što pre kod Lancera, on nije u mogućnosti sve i da ih primi.

Zato je, kako prenosi ovaj magazin, većini preporučio da paze na ishranu i da redovno vežbaju u izolaciji. Posebno je naglasio da se smanji unos šećera u organizam.

Doktor Lancer je, inače, svoju kliniku na Beverli Hilsu zatvorio 17. marta, kada je pandemija koronavirusa uzela maha. Od tada on uopšte ne prima klijente i ne radi, ali mu telefon non stop zvoni. Slavne dame mu šalju svoje fotografije sa molbama da im pomogne i preporuči na koji način da se same neguju, i u izolaciji izgledaju blistavo i sveže.