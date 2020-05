Vaša ćerka je na pragu puberteta. Kako reaguje na ideju da možda neće ostati jedinica?

– Ona mnogo voli decu, ali mi često kaže: “Jao, nemoj samo da me smara” (smeh). Verujem da će joj biti čudno kada bude imala bebu u kući, ali objasnila sam joj da računam na nju. Dovoljno je velika da razume neke stvari i da mi pomogne kada dođe vreme. Ona jeste moje prvo dete i volim je najviše na svetu, a kada se to malo biće rodi, volećemo ga svom snagom.

Goca Tržan za Hello! ističe da ćerki Leni nikada ne bi oprostila laž

Na koji način vaspitavate Lenu?

– Trudim se da budem bliska sa njom, da ima poverenje u mene, ali istovremeno i ozbiljan osećaj autoriteta, a ne da misli da sa mnom može kako hoće. Radomir i ja smo izuzetno principijelni i pravi smo front. Deca su sebična, gledaju kako da ugode sebi i stalno opipavaju granice, pokušavajući da vas obrlate, ali to smo i mi radili roditeljima. Mislili smo da možemo da ih slažemo i prevarimo, da nešto sakrijemo od njih. Tek sada razumem ono što mi je otac jednom prilikom rekao: “Nemoj da misliš da nešto možeš da sakriješ od mene. Samo ti nešto dopuštam, a nešto ne, ukoliko mislim da će te to oterati na pogrešan put”. Sada to ponavljam svom detetu. Rekla sam Leni da ću joj istinu uvek oprostiti, ali laž nikada. Istinom će se uvek izvući iz problema, a lažima će se samo još dublje u njih uvući. Vaspitavamo je da bude jedno pošteno, lepo vaspitano i vredno dete, koliko god je to moguće.

Raste li strah od upoznavanja prvog dečka?

– Više moj muž ima problem sa tim nego ja. Mnogo je posesivan kada je Lena u pitanju. Zaštitnički je nastrojen, vrlo dobro poznaje žene i u fazonu je da će je vezati za drvo bude li mu se igrala sa živcima. (smeh) Mnogo je osetljiv na to što ona odrasta i razvija se u devojku, a ja sam fleksibilnija, jer sam svesna da je to nešto što mora da dođe. Moj otac je bio vojno lice, ali je uvek bio strašno otvoren prema meni i mogla sam da pričam sa njim o svemu. To je čovek koji mi je davao vetar u leđa na mnogim nivoima. On je bio prvi sa kojim sam pričala o seksualnim odnosima, ciklusu, a kada su grudi počele da mi rastu, rekao mi je da se ne grbim i ne stidim sebe, da je to normalno. Meni roditelji nisu dopuštali da krijem dečka. Momci su mi dolazili u kuću, sedeli su sa nama za stolom i ručali. I mama i tata trudili su se da se osećam udobno u svom odrastanju i sazrevanju, ali se znala granica.

Kažu da deca danas brže odrastaju. Slažete li se s tim?

– Mislim da preterujemo sa ocrnjivanjem ovog vremena. Baka je rodila moju mamu sa 19 godina. Nisu se vremena promenila, samo su nam donela gedžete koji nas, starije, nerviraju, a mlađima omogućavaju stvari koje mi u njihovim godinama nismo mogli ni da zamislimo, ali čovek je uvek isto biće, u svakom vremenu. Ljudska priroda je ista, samo se tehnologije menjaju i napreduju, i to mora da se drži pod kontrolom, jer može ozbiljno da naškodi mladoj osobi. Zloupotrebe vrebaju sa svih strana, od pedofila, preko krađe identiteta, do toga da neko iskoristi vašu eksplicitnu fotografiju i unakazi vas za ceo život. Svima može da se desi peh, ali treba biti maksimalno obazriv.