Vuk Kostić, kojeg gledamo u mnogim domaćim serijama, privatno, prilično je vuk samotnjak. Zaljubljen u prirodu koliko i u umetnost, uspeo je da ostvari svoje snove.

Vuk iskreno govori o karijeri i svom, kako kaže, “šarenom životu“ koji živi punim plućima.

Odrastajući na staroj glumačkoj školi, među velikanima, uz oca umetnika, stasao je u glumca koji se nije plašio uspeha, ali je znao da talenat ne sme da uzima zdravo za gotovo. Zato je, još kao vrlo mlad, prepoznat za uloge koje se pamte.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели vuk kostic (@vukkosticbadza) дана 8. Мар 2018. у 2:58 PST

O svom ocu Mihajlu Kostiću je uvek govorio sa izrazitim poštovanjem. Glumac je sada otkrio šta je najdragocenije što mu je otac pružio i kao glumac i kao roditelj.

– Srce! On je bio čovek koji je mislio srcem, sve radio iz srca i mislim da smo brat i ja to povukli na njega. To je iskren životni i profesionalni put, hrišćanski na kraju krajeva. Možda to, u današnjem vremenu, nije preterano poželjno ili lukavo, ali mi i ne želimo da budemo takvi, već iskreni i pošteni ljudi – rekao je Vuk za “Novosti”.

Vuk se sa slavom nosi sa obe noge na zemlji:

– Kod Mike Aleksića sam bio od šeste godine i on me je, uslovno rečeno, trenirao i spemao da, kad odrastem, sve prihvatim normalno i stabilno. I moj otac je u tome odigrao veliku ulogu, tako da nisam imao neki šok. To sam priželjkivao, sanjao o tome, i nisam se plašio. Nikada neću zaboraviti kada mi je Mika rekao: “Moraš da gajiš dete u sebi.“ Ta radost igre i mašta su veoma bitne za glumca, jer je čovek koji gaji maštu bolji glumac. S druge strane, s godinama stičeš iskustvo koje se taloži. To je ono što dobijaš, a dete u sebi moraš da braniš.

Ali, i na tom iskustvu mora da se radi, na sakupljanju životnih priča, doživljaja, emocija, na sagledavanju sveta. To glumac nesvesno upija i sve zanimljive likove koje sreće tokom svog šarenog života, nosi u sebi, „krade“ od njih i tako obogaćuje svoje umetničko biće. Što više zanimljivih ljudi privatno zna, veći je dijapazon koji može da odigra.

Vuk otkriva i da je odrastao uz bardove našeg glumišta.

– Oni su obeležili moj život. Odrastao sam na njihovom krilu. Dok su oni sedeli u bifeima pozorišta, ja sam se igrao autićima pored njihovih nogu. Bio sam dečkić, klinac koga su iskreno voleli, pazili i čuvali i to je nešto što nikada neću zaboraviti. I privatno, ne samo na sceni. Provodili smo dosta vremena kod Gage i Milene u Rosama, u Crnoj Gori. On nas je vodio u podvodni ribolov, a bilo je tu još mnogo avantura, divnih priča i iskustava koje ću uvek pamtiti – priseća se Vuk.

Iako je uvek nasmejan, i veoma duhovit, Vuk za sebe kaže da je poprilično povučen i introvertan, ali da se otvara najbližim ljudima.

– Samo prema odabranim ljudima, kumovima i najbližim prijateljima. Nisam preterano otvoren prema strancima i generalno sam introvertna ličnost. Nikada me nećete čuti da glasno pričam, recimo, u kafani ili da na bilo koji način animiram nepoznate ljude. Možda bi trebalo da budem otvoreniji, ali ne valja ni to, jer si onda ranjiv. Puno mi treba da nekog pustim u moju malu tvrđavu u kojoj su prijatelji koje znam dugo. Nepoverljiv sam prema strancima, ali nemam problem zbog toga jer se tako štitim.