Seka Aleksić domaćica je samo takva. Tokom vanrednog stanja ona uživa sa svojim suprugom Veljkom i sinovima Jakovom i Jovanom u porodičnom domu.

Kako je non stop u kući, Seka veći deo dana provede i u kuhinji. Pevačica ne krije da voli da kuva i da uživa spremajući za svoje ukućane i to ne samo sada dok traje vanredno stanje, već i inače.

Kako je nedavno u izoalciji proslavila i svoj rođendan, Seka je tog dana uživala u specijalitetu koji njen suprug najbolje pravi.

– Rođendan sam proslavila kod kuće, samo smo bili nas četvoro. Veljko i Jakov su mami pravili roštilj za rođendan. Pošto ja mnogo volim da jedem roštilj koji moj suprug pravi, i on to pravi fenomenalno. Tako da sam ja za rođendan poželela roštilj, pa su njih dvojica meni to i pravili – rekla je Seka.

Seka Aleksić domaćica – Sve umem da spremim

Ali pevačica ne krije da je poslednjih godina otkrila i sjajne posne recepte.

– Bio je post, pa smo kuvali posna jela, jer postimo. Ali generalno, prvenstveno Veljko, a uz njega i ja, kuvamo malo zdraviju hranu. Izbegavam testo, mast.. Ali ja sam žena koja sve kuva. Naučila sam da kuvam zdravo u braku sa suprugom, ali u principu sve znam da spremim.

Hleb, kako kaže, nikada ne kupuju.

– Hleb mesim. Ne kupujem, zato što mi volim domaći hleb. Ne jedemo ni Veljko ni ja belo testo, tako da mesimo hleb sa nekoliko vrsta brašna. Obično je to neki zdraviji i manje kaloričan hleb – rekla je Seka za “Exkluziv”.

A da li poznata pevačica ovih dana kuva više nego inače, ili je to samo za Instagram, prokomentarisao je i Veljko.

– Pošto Seka sada provodi više vremena nego inače kod kuće, više i kuva. Uživamo u njenim kulinarskim sposobnostima – rekao je muž Seke Aleksić, a ona je dodala:

– Ja sam žena domaćica. Ne kuvam samo za Instagram i fotkanje.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели SEKA ALEKSIĆ (@seka_aleksic) дана 8. Мар 2020. у 8:56 PDT

Seka – Što više dece, to je čovek bogatiji

Kako je pre neki dan Jelena Đoković uspela, posle nekoliko dana, da ubedi supruga Novaka da ga ošiša, Seka je navela i da li će ona isto pokušati sa svojim suprugom.

– Fizeri, što se tiče mog supruga, mogu da zatvore svoje salone, jer on retko odlazi kod njih. On samo ponekad ode da oblikuje bradu, ne šiša se, ne brije, zato što voli taj stil koji gaji i lepo mu stoji. Ali ja neću to raditi, kao Jelena, ali ako on to poželi ja ću njemu za ljubav i uraditi – iskrena je Seka.

Seka je prokomentarisala i pisanja medija poslednjih dana o tome da je treća beba u planu.

– Mi bismo kao roditelji voleli da imamo više dece, ali kada će to biti samo Bog zna, to niko ne zna drugi. U nekoj skorijoj budućnosti naravno da bismo voleli. Što više dece to je čovek bogatiji. U tom smislu želimo da budemo mnogo bogati – navela je Seka.