Za dve i po decenije, koliko je prisutna na malim ekranima,uspela je da zauzme čvrstu poziciju i postane jedna od najmoćnijih žena u svetu medija. Glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa “Radio-televizije Srbije” osvojila je milionski auditorijum i kao autorka i voditeljka kultnih političkih “talk-show“ formata, gde je fatalnom kombinacijom britkog jezika i lepote verbalno “matirala“ sagovornike. Ove sezone je, pak, mnoge zabrinula činjenica da se reflektori u studiju njene emisije “Da, možda ne“ nisu upalili.

Dilemu da li je odluka o skidanju s programa privremena ili trajna rešili smo direktno, u razgovoru sa damom koja bira i kreira zabavni sadržaj Javnog servisa. Osim toga, Olja nam je otkrila kakva nas iznenađenja čekaju u novogodišnjem programu i šta će se sve naći na prazničnoj trpezi koju takođe pažljivo priprema. Ali, na početku priče osvrnuli smo se na fotografije koje prate intervju i nameću zaključak da na početku šeste decenije izgleda bolje nego ikada. Kako se oseća u svojoj koži?

– Ponekad tesno, a ponekad komforno. Mada, ove fotografije više su pogled i mirna ruka Miše Obradovića, način na koji on vidi moju bolju stranu.

“Niko nije jači od života, ali taj nagon za životom čovekovo je najveće bogatstvo.”

Prošla je decenija i po od čuvene naslovne strane magazina “Playboy”, prve na srpskom tržištu, koju ste krasili. Kako vam smelost i motiv da to učinite deluju iz ove perspektive?

– Motiv je bio da budem prva na terenu koji nije moj. Sa ove tačke gledišta, vidim da sam učitavala previše drame i nepotrebnih briga. To što sam bila neočekivani izbor za prvu naslovnicu za mene je bio izazov. Znala sam da će me uvek pratiti, evo i do danas. To je moja najvažnija naslovna strana.

Olivera Kovačević – Po svaku cenu biti lep i mlad imperativ je koji ne doprinosi ličnoj sreći

Da li su pedesete godine lepše od prethodnih?

– Nisu lepše, ali su prirodno drugačije. Manje je unutrašnjih nemira i nesigurnosti, s jedne strane, ali je tu druga vrsta straha i brige, uz manjak strpljenja za neke stavove, pa i neke ljude.

“Estetske korekcije u određenim godinama stvar su lične higijene”, izjavili ste u jednom od naših prethodnih intervjua. Koja je prava mera ulepšavanja i podmlađivanja u vreme sveopšteg terora mladoti?

– Po svaku cenu biti lep i mlad imperativ je koji ne doprinosi ličnoj sreći. Međutim, estetske korekcije danas predstavljaju suprotstavljanje prirodi jer, kao što kaže jedna čuvena doktorka, ne postoji ništa prirodno što bi vam pomoglo da budete mlađi i da se osećate bolje. Priroda vam radi upravo suprotno, zbog toga je ljudsko znanje tu da vam olakša, pa i da vas ulepša.

Vaša pozicija u nacionalnoj medijskoj kući traži konstantnu inovativnost i osluškivanje publike. Šta najviše zabavlja Srbe?

– Srbe uglavnom najviše zabavlja politika, zato što je ne razumeju. Zbog toga je teško konkurisati sa drugim, zabavnim sadržajima. Uvek žele više, dinamičnije i, što je najvažnije, da nije dosadno.

Nastavak Intervjua sa Oliverom Kovačević pročitajte na sledećoj strani