Novakova frizura nikada nije bila lepša – samo je jedan od komenatara podrške Jeleni Đoković, koja je uspela da ubedi svog supruga da ne bude pećinski čovek.

Naime, kako se porodica Đoković nalazi u izolaciji usled pandemije koronavirusa, Jelena je bila prinuđena da svojim mališanima skrati kosicu. Ali Novak je izričito rekao ne!

Jelena je šišala sina Stefana i ćerku Taru i otkrila da je posle njenog rada, Novak radije odabrao da bude neošišan, sve dok ne prođe izolacija.

– Postala sam i frizer za vreme ovog karantina. Kose rastu, upadaju u oči… mora nešto da se preduzme. Klince sam toliko dobro ošišala da je muž odlučio da će pre da postane pećinski čovek nego da sedne u stolicu da ga sredim – podelila je Jelena sa svojim pratiocima na Instagramu i dodala:

– Ali, nema veze, toliko novih veština učimo tokom ove izolacije. Jedan veliki pozdrav za sve frizere koji uspešno obavljaju svoj posao dok se mali radoznalci vrpolje i žale u stolici! E to je umetnost! Deca i kučići su najzahvalniji, ne žale se uopšte, samo nastave da se igraju. Mada sam ih po tri sata šišala, mukice.

Novakova frizura više nije ona stara

Međutim, kako su dani prolazili, a Novakova frizura bivala sve zapuštenija, nije mu ostalo ništa drugo nego da popusti i prepusti se rukama svoje voljene Jelene.

Novak je pristao da mu Jelena skrati kosu, ali nije ni sanjao da će dobiti jednu sasvim solidnu firzuru, skoro kao da ga je profesionalni frizer šišao.

– Od pećinskog čoveka do mog čoveka – šaljivo je napisala Jelena pored video zapisa koji je objavila na Instagramu i dodala:

– U ovom vanrednom stanju, svašta novo čovek nauči.

Pogledajte i kako sada izgleda Novakova frizura.

Novak Đoković već šest nedelja nije napustio izolaciju sa svojom porodicom

Jelena i Novak poštuju mere izolacije i, kao i svi roditelji, u posebnoj su vrsti izazova jer najmlađima nije jednostavno objasniti zašto moraju da ostanu kod kuće.

Jelena je u uključenju uživo na Instagramu govorila o načinima kojima deci ispunjava vreme i učenje čini zanimljivim.

– Ja jako volim priče, i sama tako učim dosta. Gledamo da, nakon svake pročitanje knjige, nađemo neku primenu toga sto smo pročitali. Ja sam pokupovala gomilu knjiga na engleskom i prevodila sam ih na srpski. Jer sa Stefanom pričam samo na srpskom. Pre kada smo imali dadilje one su pričale na engleskom i tako je on učio i to kao drugi jezik. Ali mi u kući pričamo na srpskom – rekla je na početku Jelena i otkrila sa kojim se izazovima susreće.

– Ja sam kao i svaka mama primetila da posle izvesnog vremena ni taj sistem ne pali, da moramo da nađemo druge načine da animiramo decu. Stefan me do skoro nije pitao za TV ili za Ajped, a to recimo sada dosta traži. Imam problem sa tim, odolevam i ne odolevam, u nekim trenucima popustim. Pre neki dan sam popustila i gledali smo film “Doktor Dulitl”. To sam izabrala jer sam smatrala da će to i njima biti zanimljivo. Iz tog filma smo takođe izvukli pouku da strah i neznanje dovode do odluka da nešto napadnemo i želimo da odgurnemo, iz scene kada jedan doktor napada drugog u filmu – ispričala je Jelena.