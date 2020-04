Kada je prošao rat, da li se spisak vaših prijatelja bitno promenio?

– Devedeset posto ljudi za koje sam mislila da su mi prijatelji nisu to bili. Među njima je bilo mnogo onih koje sam bezbroj puta zadužila, koji su često bili u mojoj kući, koje sam volela kao najrođenije… Ne očekujem previše ni od koga sa strane, već se uzdam u svoju porodicu, sebe i sopstvenu zdravu pamet.

Da li ste posle tog iskustva postali oprezniji u kontaktima s ljudima?

– Za mene je to bila velika škola života. Sećam se kada su u junu 1992. godine Ujedinjene nacije uvele sankcije tadašnjoj Jugoslaviji. Slučajno sam tada imala radni vikend u Cirihu i, naravno, povratnu avionsku kartu do Beograda. Kad smo došli na aerodrom, saznali smo da avion neće poleteti, a mi putnici krenuli smo od jednog šaltera do drugog. Svi su nas belo gledali. Kad sam otišla u radnju da nešto kupim ćerki kako bih je obradovala jer ovde ničega nije bilo, prodavačica je moju karticu makazama presekla napola i rekla: “Jugoslavija kaput”. Bilo je to užasno vreme…

Danas gedam kako vlada šalje avione po ljude koji su se zadesili u inostranstvu, a mi nismo imali nikoga da nam pomogne. Od starih roditelja i dvanaestogodišnjeg deteta delile su me hiljade kilometara. Sa prijateljicom iz Sarajeva, koja je živela u Cirihu, krenula sam bukvalno preko brda i planina, ne znam ni preko kojih sve graničnih prelaza. Tokom tih nekoliko dana auto nam se više puta kvario, a s obzirom na to da tada nije bilo navigacije, nismo znale ni gde smo. Na graničnim prelazima nas je čekalo objašnjavanje jer su tražili vizu, a kako da je imam kad sam se zadesila u Cirihu.

Kad se toga setim dok slušam ove što kukumavče jer moraju da ostanu u svom domu, stvarno ništa ne razumem. Malo-malo pa čujemo: “Jao, kako ću u četiri zida?” Jako je važno što nekoliko nedelja nećeš biti na splavu ili u kafani!

Pretpostavljamo da ste ovih dana pomislili da je dobro što i sada niste na nekom aerodromu.

– Bar dvadest puta sam pomislila: “Hvala ti, Bože, što nisam prihvatila neku turneju po Americi ili Australiji”.

Neda – Čekam da mi karijera utihne pa da počnem da pišem “knjigu života”

Čuli smo da ste počeli da pišete dnevnik. Da li vam je to emotivni ventil ili nameravate da ga objavite kao knjigu?

– Čekam da mi karijera utihne pa da počnem da pišem “knjigu života”. Kad su me moji dovezli, kad sam ušla u stan u kome niko pre mene nije prespavao, kad sam za sobom zaključala vrata i spustila kofer i sve drugo što sam ponela – sat vremena sam razmišljala šta se to događa. Razum je govorio jedno i njemu ni na trenutak nisam mislila da se suprotstavljam, ali morala sam da pomislim Bože, zašto opet. Tada sam poželela da u osami, u ove dve sobe, počnem da pišem dnevnik.

Pokušavam da tu i tamo zabeležim zanimljive stvari koje čujem, neka svoja razmišljanja… Zaista mi nije jasno kako neko u ovoj situaciji može da bude sarkastičan, ciničan ili zloban? Volim kad je naš narod duhovit, kad kači snimke koji nas nasmeju, ali nije vreme ni za crni humor. Kome je potrebno da širi vesti koje izazivaju paniku i pojačavaju strah, koji ionako postoji? Takve bih stavila na stub srama. Ko sme da se igra sa dušama ljudi kojima je svaki dan borba za lekove, namirnice ili egzistenciju?

Menja li vam se raspoloženje s protokom vremena, osećate li se drugačije danas nego pre pet dana?

– Prvog dana mi je bilo najteže kada sam za mojima zatvorila vrata.

Na koji način održavate kondiciju?

– Najvažnije je sačuvati kondiciju duha, jer ako on klone, džaba vam i mladost i vitkost. Imam neke vežbe koje mogu da radim i u stanu, na frotiru koji sam prostrla. Sada sam sama sebi i kuvar i nutricionista.

Kako vam, psihički, pada to što ste u kategoriji “plus 65”, kojoj je prvo rečeno da nešto ne može, to jest ne sme?

– Neka administrativna granica je morala da se odredi, ali ja sebe sigurno ne doživljavam kao onemoćalu staricu. No, propisano treba poštovati. Ljudi iz medicinske struke sigurno znaju kolike su razlike u imunitetu osoba koje imaju 25, 55 ili 75 godina. Prvi put sam doživela šok kad su mi nudili dodatno životno osiguranje, delovalo mi je zanimljivo, pa sam zatražila detaljne uslove. Tada su mi rekli da ponuda ne važi za nas koji imamo više od 65 godina.

Pomislila sam kakav apsurd – dok si mlad ne pomišljaš na osiguranje, niti se plašiš teških bolesti, a kad dođeš u starije doba, kažu ti da za tebe nema osiguranja. Odavno sam se uverila da je stvarnost prilično surova.

Zažalite li ovih dana što niste prihvatili neko udvaranje, pa da sada imate društvo?

– Udvarači mi ni sada ne fale.

Ali su virtuelni?

– Da hoću, bili bi ovde, pored mene. (smeh) Smatram da mi je lepše što sam sama, nego da sam u vezi koja bi samo u jednom segmentu bila radost ili olakšanje, a u svim ostalim otežavajuća okolnost. Sve u svemu, ponekad nije loše biti sam. Kad si sam, možeš da nađeš odgovore na mnoga pitanja. Naravno, nisam sama, tu su moji najmiliji koji brinu o meni, kao i prijatelji. Stvarno mislim da je bolje biti sam nego sa bilo kim – kaže iskreno Neda za naš magazin i dodaje:

– Zajednica u kojoj će partneri stalno nešto prigovarati i zamerati, u kojoj nema prijateljstva i podrške, za mene nije zajednica. Svedoci smo loših brakova, odnosno loše komunikacije, u kojima su i muž i žena nesrećni. Muče se, vređaju i na kraju razbole. Odabrala sam život koji je ionako dovoljno stresan, u kome se, kad već nemam pravu osobu pored sebe, budim srećna jer sam zdrava, okružena divnom porodicom, publikom, prijateljima… Imam sve vreme ovog sveta i trošiću ga kvalitetno na šta želim i sa kim želim.