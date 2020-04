Iako je svet bukvalno paralisan i brojni kreatori ostaju bez posla, o čemu je Ana Vintur nedavno pričala, Hermes, Chanel i Gucci mogu se pohvaliti ogromnim uspehom i dalje.

Naime, tokom pandemije koronavirusa high-street brendovi poprilično su propatili po pitanju profita. Ali to zato nikako nije slučaj sa nekim drugim imenima iz sveta mode, tačnije sa onima koje potpisuju čuvene modne kuće.

Dok se vi pitate da li je zaista dobar trenutak da naručite kaput na ogromnom sniženju, neko iz svoje udobne fotelje bez problema poručuje flašu vina koja košta 5.000 evra. A zatim i patike sa potpisom “Chanel x Pharrel” čija cifra iznosi 7.330 evra.

Tako je samo u periodu od 24. marta do 07. aprila čuvena aukcijska kuća “Christie’s” zaradila na alkoholnim pićima 100.000 evra.

“Hermes Birkin“ tašna od krokodilske kože koja koja dolazi iz kolekcije za 2008. godinu, prodata je pre nekoliko dana na aukciji za 34.000 evra.

Priča o luksuznoj torbi počinje sa engleskom modnom ikonom, glumicom i pevačicom Džejn Birkin. Prema najpoznatijoj od brojnih priča, tokom jednog avionskog leta 1984. godine pored Džejn je sedeo Žan Luj Dima, direktor Hermesa. On je video kada su glumici iz male tašne ispale stvari. Požalila mu se da nikako ne može da nađe neku idealnu, šik kožnu torbu. Direktor je potom uzeo njenu tašnu i uskoro joj je vratio na kućnu adresu. Ona je imala džep prišiven pozadi. Taj džep je do danas ostao nezaobilazan detalj na ovom modnom klasiku. Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели 👑 Hanna Isabelle 👑 (@queen_isabelle8) дана 7. Апр 2020. у 11:29 PDT

Evo i zbog čega svi žele luksuzni Chanel i Hermes?

O čemu se tu zapravo radi i zbog čega svet uprkos teškoj ekonomskoj situaciji i dalje ludi za luksuznim komadima, objašnjava David Benet vodeći čovek svetski poznate juvelirske kuće “Sotheby’s”.

– Neočekivana vremena donose i neočekivane korake. Koji su uglavnom katalizatori promena, kristališući postojeće trendove i oni koje dolaze. Mnogo pre pandemije, investicija u kultnu birkinku bila je mnogo mudriji potez od kupovine zlata recimo ili ulaganja na berzi – rekao je David i dodao:

– Luksuzne tašne, kao i ostali akseosar poput patika koje su nastale u posebnoj kolekciji ili kolaboraciji… Zatim i satovi – kolekcionarski su primerci čija će cena sa godinama da raste. Jer predmeti dobijaju na većoj vrednosti. To svaki kolekcionar jako dobro zna. Svako ko ima iskustva u biznisu sa velikim novcem dobro je savetovan kako da taj novac u kriznim vremenima uloži. Ovo je jedan od najmudrijih načina da to uradite – objasnio je on, prenosi “Elle”.

Umesto luksuzne garderobe, Armani proizvodi zaštitna odela za lekare

Čuveni Armani odlučio je da tokom pandemije sve svoje fabrike u Italiji, umesto na proizvodnju luksuzne garderobe, usmeri na proizvodnju jednokratnih odela za medicinske radnike.

Grupacija Armani, koja obuhvata brendove Giorgio Armani i Emporio Armani, ovim potezom će poboljšati uslove rada lekara i medicinskih sestara koji se u Italiji nadljudskim snagama bore za svaki život.

Nestašica zaštitne opreme za medicinsko osoblje je ogroman globalni problem. Jer ako su medicinski radnici izloženi riziku, raste i rizik za sve.

U proteklih nekoliko nedelja, Đorđo Armani donirao je dva miliona evra bolnicama širom Italije, za borbu protiv koronavirusa, prene su agencije.