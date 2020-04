Folk pevačica Dragana Mirković već dve decenije živi u austrijskoj prestonici. U dvorcu nadomak Beča, sa suprugom Tonijem i decom Markom i Manuelom živi život iz sna.

I sada dok traje izolacija zbog pandemije koronavirusa Dragana vreme provodi sa porodicom u svom luksuznom domu,a nije odolela da obožavaocima ne pokaže skrivene kutke svog raja.

Iako je ceo kompleks u kom živi prelepo uređen, jedna prostorija za folk divu ima posebno značenje- soba u kojoj čuva sve trofeje i priznanja koje je dobila tokom višedecenijske karijere.

– Moja trofejna soba i neke od dragih nagrada. Želela sam da ovo podelim sa vama i da vam se ponovo zahvalim što, zahvaljujući vama, nosim titulu najnagrađivanije pevačice. Hvala vam puno, volim vas – napisala je folk zvezda u opisu fotografija.

Dragana Mirković ne skriva luksuzan život

Dragana često sa svojim obožavaocima na društvenim mrežama deli segmente svog života- druženje sa holivudskim zvezdama, luksuzna putovanja, večere u skupim restoranima. Luksuz u kom uživa nema razloga da krije, jer je sve u životu stekla pošteno, kako ističe.

– Ne plašim se da svima pokažem moj način života.Zašto bih to krila? Sve sam u životu stekla pošteno i nema razloga da krijem luksuzna putovanja, večere po skupim restoranima ni od medija ni od svoje publike. Moji fanovi su presrećni kada vide da ja negde uživam – rekla je nedavno za jedan domaći list.

Porodica kao osnov srećnog i ispunjenog života

Dragana je u intervjuu za magazin Hello! otkrila da njeni prioriteti nisu vezani za materijalno već da joj je porodica uvek na prvom mestu.

– Prvenstveno moja porodica, ali i ljudi, generalno. To me drži i ne dozvoljava da se okrećem perifernim stvarima. Skoncentrisana sam na najbitnije. Volim prirodu i šetnje, za to vam ne treba ni dinar, a mnogo je lepo i čini vas srećnim i zadovoljnijim. Moji prioriteti su sve sem materijalnog. Neko će pomisliti: “Lako je njoj da to kaže”, ali nisam uvek živela kao danas. I ja sam devedesetih bila u Srbiji, kada nam je svima bilo loše, pa sam i tada bila pozitivna i imala iste prioritete koji nisu vezani za finansije. Zato dajem sebi za pravo da kažem da nisam fokusirana na novac niti bilo šta materijalno. To su ljubav, porodica, priroda i, naravno, moja publika, sa kojom sve ove godine održavam posebnu, neraskidivu vezu –rekla je Dragana.