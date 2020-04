Hrvastki pevač Vlado Kalember, žario je i palio širom nekadašnje Jugoslavije. Žene su ludele za njim i njegovim promuklim glasom, a on je oženio nju, trideset godina mlađu, čelistkinju Anu Rucner.

Vlado je na “ludi kamen“ stao u poznim godinama, a za magazin “Hello!” svojevremeno je naveo i da li mu je žao što se nije oženio ranije.

– Uopšte ne mislim da sam se prekasno oženio, naprotiv. Mnogi prijatelji su mi rekli da su to učinili prerano. Još verujem u brak, iako je ta institucija suočena sa bezbroj problema. Kad-tad se sretnu ljudi koji jedno drugom odgovaraju, a moj trenutni emotivni status je vrlo stabilan – iskreno je ispričao Vlado na naš magazin.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Vlado Kalember (@vladokalember) дана 21. Окт 2019. у 5:46 PDT

Iako je Anina i Kalemberova ljubav bila ogromna, brak nije dugo trajao.

Vlado i Ana imaju ogroman razlog za slavlje

Iako su Vlado Kalember i Ana Runcer stavili tačku na njihov brak 2013. godine, poštovanje, podrška i prijateljska ljubav nikada nisu izbledeli.

Koliko dobro funkcionišu i posle razvoda, govori i Anina poslednja objava na Instagramu. Ona je upućena upravo Kalemberu.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Vlado Kalember (@vladokalember) дана 5. Мар 2020. у 5:06 PST

– Srećan rođendan, Vlado! Neka nova vremena, ali prijateljstvo večno! Živeo – stoji ispod vesele fotografije bivših supružnika.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели 𝓐𝓷𝓪 𝓡𝓾𝓬𝓷𝓮𝓻 (@anarucner) дана 26. Апр 2020. у 7:43 PDT

Iako zbog trenutne situacije s koronavirusom ne mogu da organizuju adekvatno slavlje, povodom pevačevog 67. rođendana, Ana i Vlado su, osigurani zaštitnim maskama, odlučili da nazdrave uz kafu na terasi obasjanoj suncem.

Njihova zajednička fotografija dobila je ogroman broj lajkova, a fanovi su oduševljeno čestitali pevaču rođendan.

Vlado Kalember – Navikao sam da u životu ništa nije večno

Mnogi fanovi bili su veoma razočarani kada je 2013. godine pojavila vest da se Vlado Kalember razvodi.

Uprkos tome, bivši supružnici ostali su u više nego sjajnim odnosima, pre svega zbog njihovog naslednika Dariana (13). To je vremenom podgrejalo nadu da će se oni ipak pomiriti i ponovo dati šansu ljubavi.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Vlado Kalember (@vladokalember) дана 20. Авг 2018. у 11:27 PDT

Vlado je u intervjuu za “Dnevni Avaz” objasnio kako smatra da svaki brak ima rok trajanja. Ali da mu je žao što su dobri odnosi među bivšim supružnicima još uvek samo izuzetak.

– Meni je žao što to nije pravilo, već izuzetak. Navikao sam u životu da ništa nije večno. Živimo u vremenu kada se stvari ne popravljaju, već se samo bace, tako je i s brakom. To više nije tabu-tema. Uveren sam da bi se svaki brak kad-tad raspao, ali, jednostavno, rok trajanja mu je duži od životnog veka pa su ostali zajedno do kraja života, a ne do kraja braka – rekao je stari zavodnik Vlado.

– Ana i ja smo idealno funkcionisali dok smo bili u braku, a tako je i sada. Kada je brak počeo da gubi na savršenosti, ušli smo u besprekoran vanbračni odnos – rekao je pevač za “Hello!”.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Vlado Kalember (@vladokalember) дана 24. Нов 2016. у 3:20 PST

Vlado Kalember o razvodu i prijateljstvu sa Anom

Pevač je iskreno pričao i o tome kako on gleda na brakove i međuljudske odnose.

– Niko nema pravo ni na koga. Svačije je pravo da ovo malo života proživi onako kako mu odgovara. Nemam pravo ni na koga niti da nekoga zadržavam uz sebe, to pravo dajem i drugima – kaže on.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели 𝓐𝓷𝓪 𝓡𝓾𝓬𝓷𝓮𝓻 (@anarucner) дана 6. Апр 2019. у 10:11 PDT

Na pitanje šta je naljepše što mu se u životu dogodilo, odmah je odgovorio:

– Ana i ja imamo naljepšu stvar koja se dogodila, a to je dete. Mi smo bili u svemu odlični, ali pojavilo se nekoliko različitosti. Pa zašto te različitosti pretvarati u jednakost?