U nedavnom razgovoru za Hello! Milica Pavlović, koja je naizgled oštra i na profesionalnoj distanci, otkrila je da je emotivna devojka i da, poput svakog, priželjkuje da voli i bude voljena. Tada je istakla da,iako živi sama, nije usamljena, šta više, da joj trenuci samoće prijaju

– Ako na brzinu kojom se danas živi i prirodu posla kojim se bavim dodate moj karakter i temperament, posvećenost i temeljnost, kao i poverenje koje mi publika pruža svih ovih godina i prati sve što radim, na čemu sam joj neizmerno zahvalna, priznaćete da su trenuci samoće ponekad potrebni, pa i poželjni. Ono što je najbitnije, tada se ne osećam usamljeno. Smirim misli i uživam u begu od svega što me očekuje, vrlo brzo, iza prvog ugla. I da, slatkiši obavezno idu uz tu atmosferu, tik pred novi let – rekla je Milica, koja je sada i u danima karantina sama i kaže da joj to ni najmanje ne smeta.

Milica Pavlović otkriva kako provodi vreme u izolaciji

– Volim samoću i komfor, ne znam kako bih se snašla da je muškarac sa mnom u stanu. Ponekad pomislim da bi mi prijalo da sa nekim popričam, ali kad malo bolje razmislim poludela bih. Jedno od nas dvoje bi izašlo napolje tokom policijskog časa i bilo kažnjeno – rekla je pevačica za “Informer” i ističe da joj ne pada na pamet da se žali zbog otkazanih nastupa.

– Samo želim da ovaj virus prođe i da se svi vratimo normalnom životu. Za pesmu i nastupe ima vremena, želim da naš narod bude srećan i zadovoljan jer za njih pevam. Tužna sam kada pročitam da su neki ljudi dobili otkaze, odmah mi se stvore tužne slike u glavi. To može biti i životna priča našeg komšije, ko zna. Njima je najteže – rekla je Milica za ovaj list.

Milica privatnost čuva samo za sebe

Iako pevačica nema problem da odgovara na pitanja o emotivnom životu, odgovor na ono ključno ipak zadržava za sebe. Kako je moguće da niko do sada nije zaslužio da ga predstavi javnosti i gde muškarci greše kada ste je ona u pitanju, odgovorila je za naš magazin.

– Postavila sam sebi prioritete. Svaki dostignuti cilj iziskuje postavljanje novog, još zahtevnijeg. Od početka karijere verovala sam u svoj put, u sopstvenu viziju. Želela sam da moj rad i muzika budu nešto kroz šta će me publika upoznati. Svesno sam žrtvovala emocije, a svoj mir i privatnost čuvala sam samo za sebe. Kao svaka žena, imala sam emotivne lomove, ali kratkog daha. Nekad bi mi i zafalio tajzagrljaj, lepa reč ili jednostavno neizgovorena reč sa osobom koja bi bila pored mene, ali sam unutrašnjom snagom uspevala da se izborim sa tim, da odolim iskušenjima i eliminišem pogrešne izbore.

Kada ste poslednji put bili “ludi od ljubavi”?

– Budući da sam dupli Lav, kod mene su sve emocije pojačane do maksimuma. Nedavno mi se desilo jedno prelepo emotivno stanje, ali baš da sam luda od ljubavi… To još nisam. Teško svima nama kada ja budem poludela od ljubavi, mislim da u zemlji neće biti dovoljan broj strana da se ispriča sve o tome. Verujem da će svaki intervju ili vest kretati sa “Televisa presenta”. (smeh)

Koliko je teško biti jača polovina Milice Pavlović?

– S obzirom na to da i sama sa sobom jedva izlazim na kraj, mislim da ni mom budućem partneru neće biti lako. Znam da budem komplikovana, ali zaista se trudim da s godinama taj deo karaktera malo umirim. Koliko je moguće… Mislim da se ne treba voditi time da li je neko jača ili slabija polovina, jer je to individualna stvar, već da li ima snage da se izbori sa vama. Kako čvrsto stojim na zemlji i sve što sam postigla dugujem ozbiljnom odricanju, radu i trudu, ne bih volela da pored sebe imam neku mlaku, neodlučnu i besposlenu osobu.