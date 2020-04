Emocijama smo u pesmama slikali realnost, a bojama nota branili preplašenu ljubav. Drago mi je što publiku nikada nismo ostavili ravnodušnom. Oduvek je bilo onih koji su nas voleli i onih koji nas nisu razumeli. Posle svih iskušenja koje smo prošli, najvažnije je da se i danas, na početku svake nove turneje, bend zagrli i, nasmejan, po ko zna koji put uđe u kombi – kaže za Hello! Zvonimir Đukić Đule, frontmen „Van Goga“, benda koji već 35 godina s nesmanjenom energijom i kreativnošću krči put do srca publike.

Zvonimir Đukić Đule: O njemu se zna mnogo toga ili, bolje rečeno, ono najvažnije

Koliko puta ste, tokom tri decenije na sceni, pomislili: „Možda sam mogao nešto drugo da radim“?

– Nijednom. „Van Gog“ porodica me čini srećnim, čini me radosnim prisustvo svakog pojedinca iz ekipe sa kojim delim život, kako na putu, tako i na sceni. Ne znam šta bi znalo jače da me namagnetiše, da se tek tako odreknem tog strasnog i senzualnog kovitlaca u koji me na bini muzika svaki put, kao da je prvi, povede i kojim me po ko zna koji put ponovo zavede. Od početka karijere smo se osmelili da u svakom novom danu zaplovimo kroz talase, sve dok ne izgubimo iz vida obalu. Zahvaljujući tome smo, sa našim desetim studijskim albumom „More bez obala“, nikad dublje, ponovo zaronili u beskrajnu dubinu kreativnosti.

Nastavak intervjua pročitajte na sledećoj strani..