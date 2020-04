Milica Dabović tvrdi da je sin njena najbolja terapija

Jelicu je bolelo što od majke nikada nije dobila reč podrške. Da li ih je vama pružila?

– Majka je uvek bila teška na rečima, ali svi smo takvi, i moja Jelica, i moja Ana, i moj brat, i ja. O ocu da i ne pričam.

Zamerate li nešto roditeljima?

– Ne. Pogotovo ne majci. Svi je vole, jedino je najstarija ćerka osuđuje. Teško mi je što je Jelica o njoj pričala na taj način i predstavila je kao lošeg čoveka. Naša mama othranila je više od stotinu dece, napravila milion i jedan ručak za porodične prijatelje, ugostila brojne novinare, sportske direktore, menadžere, fudbalere, glumce, pevače… Mnogi mi zameraju što branim nekoga ko me je tukao, ali taj čovek je moj otac, iako nije bilo lako s njim. Da nije bilo njega, nikada ne bih osvojila medalje, zajedno sa sestrom. Možda će me ljudi osuditi i reći da je pogrešno, ali ja jednostavno tako osećam, to mi je na srcu i ne mogu drugačije. Ima i onih koji me podržavaju, koji me poznaju, razumeju i vole, i to mi je dovoljno.

Očigledno je da ste, za razliku od sestre, oprostili roditeljima.

– Mnogo puta izjavila sam da oni imaju četiri deteta – četiri “probisveta”, i da im se divim kako su izdržali sa nama. Mi smo njima naneli mnogo više štete nego oni nama. Možda je sve to zbog detinjstva kakvo smo imali, ali ima mnogo gorih stvari od batina. Nisam ja ta koja treba da sudi. Uvek polazim od sebe, i sama sam napravila milion grešaka. Zato ne osuđujem ni Jelicu, samo mi je krivo što je to uradila. Majka me je ceo život učila: “Ko tebe kamenom, ti njega hlebom”. Tako sam odrasla. Mnogi su me gazili, i danas me gaze, ali i dalje čvrsto stojim na nogama. Patim, raspadam se u sebi, ali ne odustajem. Znate, nije Jelica jedina koja je pomišljala da se ubije. Imala sam i ja takve trenutke.

Jelica je potražila stručnu pomoć. Da li ste i vi to učinili?

– Mislim da meni psihoterapeut nije potreban. Junački sam podnosila sve što mi se desilo, jer me mržnja i zlo ne hrane. Hranim se samo dobrim delima i pozitivnom energijom. Stefan mi je najbolja terapija. Od kada je u mom životu, ne postoje nikakvi problemi, loši ljudi i negativne kritike.