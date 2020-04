Hoćete li obeležiti jubilej?

– Ne, nisam tome sklon. Kad razmislim, u tom pozorištu sam duže od četvrt veka, jer sam prvu predstavu odigrao još 1992, tri godine pre nego što sam dobio stalni angažman. Generalno, nisam osoba kojoj znači obeležavanje trideset ili pedeset godina rada. Ne sudim kolegama koje to slave, ali meni tako nešto nikada nije palo na pamet. Smatram da glumac dok je živ radi najbolje što može. Tek kad umetnik umre, moguće je sagledati celo njegovo delo.

“Ovo je film o čistoj ljubavi, emociji, prijateljstvu i nečemu što se izgubilo“, izjavili ste. Šta je to što se izgubilo, a žao vam je što generacije koje dolaze neće spoznati?

– Današnja deca su odraz vremena u kome žive. Bilo bi pogrešno očekivati da budu onakvi kakvi smo mi bili. Kada bi pokušali da žive po merilima na kojima smo mi odrastali, ne bi znali ni ulicu da pređu. Činjenica je da mlade generacije ne umeju da koriste fiksni telefon, i to je razumljivo. Svako vreme nosi svoje, a ja bih voleo da od nas starijih nauče šta znači empatija.

Razgovor nam je na trenutak prekinula velika Mira Banjac, koja je prišla da vas pozdravi, podrži i kaže da prati sve što radite. Takvim komplimentima ne može da se pohvali svaki vaš kolega.

– Neću preterati ako kažem da mi je njena generacija mnogo bliža od ljudi koji su desetak godina mlađi od mene. (smeh) To je generacija od koje sam mnogo naučio, među kojom sam imao divne prijatelje. Bio sam blizak sa Cigom Jerinićem, sa Đuzom, naročito sa Draganom Nikolićem i Milenom Dravić. Sa Mišom Janketićem proveo sam puno vremena. Od tih ljudi sam čuo pametne priče i uz njihovu pomoć savladao važne lekcije.

Kada je preminuo vaš prijatelj i kum Nebojša Glogovac, šira javnost saznala je da vodite dnevnik, iz koga ste objavili nekoliko odlomaka. Ima li taj dnevnik pretenzije da jednog dana preraste u autobiografiju ili scenario za neki film o vašem životu?

– Ne, daleko od toga. Ja sam piskarao i kao dečak, za one koji me znaju nije to ništa novo. U pojedinim trenucima imao sam potrebu da neke reči “bacim” na papir i olakšam dušu, bez pretenciozne želje da to ostavim za sobom kako bi nekada neko pročitao.

Pogledate li nekad reprizu serije “Porodično blago“ i Branda koji vas je predstavio širem krugu ljudi?

– Serija je toliko puta reprizirana, nemoguće je da čovek ne naleti na nju. (smeh) Pogledam ponekad, ali sve ređe. Tu je mnogo mojih prijatelja koji više nisu sa nama, pa se rastužim i teško mi je da gledam.

Da li su Mila i Vera dovoljno velike da gledaju mamine i tatine pozorišne predstave?

– Većina predstava u kojima igram su ozbiljne, nisu primerene njihovom uzrastu, pa su gledale tek jednu ili dve. Inače vole pozorište i rado prate ono što radimo.

Spadate li među glumce koji tvrde da ne bi voleli da deca krenu njihovim putem?

– Svakako ih neću uslovljavati. Voleo bih da budu zadovoljne svojim izborom, šta god to bilo.

Koja vam je prva asocijacija na tih deset godina roditeljstva?

– Ne znam da vam odgovorim pametno na to pitanje.

Imate li vremena za vašu omiljenu razonodu – pecanje?

– Za pecanje mora da se ima vremena. To više nije mir i tišina, već strast. Ne pecam pasivnim metodama, već bacam varalicu i jurim ribu.

Kako stojite sa ribolovačkim pričama?

– Nisam loš. (smeh)

Jednom prilikom pitala sam Sergeja Ćetkovića da li ste rod, a on mi je odgovorio: “Nismo, ali me još poneko oslovi sa Vojine, a nekad u prolazu uz osmeh kažu da sam odličan glumac“. Dobijate li vi pohvale za pesme i koncerte?

– Kad god se sretnemo, našalimo se na tu temu. I meni se dešavaju slične situacije. Zapravo, ne umem da objasnim kako i zašto, ali često se dešava da pomešaju Sergeja Ćetkovića, Sergeja Trifunovića i mene. (smeh)

Idete li u pozorište za svoju dušu?

– Kako da ne. Ne samo što rado gledam predstave već volim da provodim vreme u “Jugoslovenskom dramskom pozorištu“ i kad se ništa ne dešava. Dopada mi se osećaj da pripadam toj kući.

Šta za vas danas, posle toliko odigranih uloga i premijera, znači crveni tepih?

– I crveni tepih nije što je nekad bio. Sećam se svojih prvih premijera i uzbuđenja dok u “Sava centru“ izlazim pred publiku, koja nas dočekuje ovacijama. Sad je sve drugačije. Ipak, još imamo kult domaćeg filma, što je pohvalno. Publika je ponosna na ono što radimo, to je nešto što nam daje podstrek za dalje.