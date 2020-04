Razvod Ane i Raste nedeljama je bio na brojnim naslovnim stranama domaćih magazina i dnevne štampe, a onda je svako krenuo svojim životom.

Ana Nikolić u potpunosti se okrenula sebi, svojoj ćerki Tari, kao i povrtaku na muzičku scenu. Vredno je radila na novom albumu, koji je oduševilo njene fanove, a uspela je i da vrati svoju devojačku kilažu.

Iskrena kao i uvek, Ana je pre nekoliko dana otvorila svoju dušu u emisiji kod Ognjena Amidžića i otvoreno pričala o svom privatnom životu, razvodu, kao i teškim životnim momentima.

– Bila sam na dnu u svakom smisli te reči. I u psihičkom, mentalnom i fizičkom, ma u svakom u kom jedna žena može da bude. Ali, jednostavno onda pogledam Taru i ta ljubav je toliko jaka i velika, i ti tada jednostavno nemaš tu mnogo prostora da razmišljaš šta ti je činiti. Drugo, nemaš ti taj luksuz više. I treće, na kraju je proradio inat. Sedma sila me je uništavala, slikali su me u mojim najgorim fazama – iskreno je ispričala tada Nikolićeva.

Razvod Ane i Raste i dan danas zanima javnost, a ona je imala samo reči hvale za svog bivšeg supruga.

– Naravno da mi je žao. Volela sam, žao mi je. Čitav život sam stalno maštala o ljubavi, samo ljubav, brak, dete, to mi je bilo u glavi, a karijera se dogodila nekako usput – istakla je Ana.

Razvod Ane i Raste možda je mogao biti izbegnut

I dok su mediji spekulisali da razvoda Ane i Raste možda neće ni biti, on se, ipak, dogodio. Ana i Rasta stavili su tačku na svoj brak pre dve i po godine.

Ana je za emisiju “Premijera Vikend specijal” iskreno priznala da je verovala i nadala se da će njen brak opstati.

– Meni nešto nije išlo pred album i onda su mi predložili Rastu, ja sam čula Rista. Otišla sam u studio i pustili su mi neke melodije, jedna od njih je bila i “Labilna”. To je prvi put u životu da sam čula kompletne pesme sa tekstovima i nikad nisam umela da kupim otpevanu pesmu. Drhtali su od mene oni, to je realnost, sve su mi stidljivo puštali. Ja sam skakala po studiju, govorila “ovo mi je vrh”. I odemo mi iz studija, kažem bratu Marku:

“Ovo što smo uradili u kantu, sa ovim ćemo da radimo”.

“Labilna” je bila otpevana u muškom rodu, ali ja sam reagovala, počela sam da se ježim i Rasta je rekao:

“Ova pesma je bila planirana za mene, ali evo, poklanjam ti je”, i poklonio mi je – rekla je Ana.

Ana Nikolić je iskreno ispričala i da žali što njen brak više ne postoji.

– Taj album je doneo prijateljstvo, pa ljubav. Mi smo se u početku družili, spontano se sve izdešavalo. U početku smo stvarno bili saradnici. To je jedina osoba čiji sam ja tekst otpevala, a da to nije Marina Tucaković. Posle smo bili prijatelji. A meni je u životu bilo važno da, kad se desi ljubav, da se ostvarim kao majka, da to bude sa osobom s kojom sam pre svega prijatelj. Nažalost, ja bih volela da smo ostali u braku, ali prijatelji jesmo i imamo jako veliki razlog da budemo zahvalni našoj ljubavi jer je donela nešto najsavršenije na svetu, a to je Tara – sa osmehom je zaključila Ana.