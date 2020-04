Usled skraćenja policijskog časa, kompanija dm drogerie markt izmenila je radno vreme, tako da će većina dm drogerija u zemlji od ponedeljka do četvrtka biti otvorena od 7 do 17 časova, dok će petkom raditi od 8 do 17 sati.

U skladu sa aktuelnim merama Vlade Republike Srbije o ograničenom kretanju građana, dm drogerije neće raditi vikendom, a sve detalje o aktuelnom radnom vremenu pojedinačnih drogerija kupci mogu da pronađu na zvaničnom sajtu kompanije www.dm.rs. Pored apoteka i supermarketa, dm drogerije prepoznate su kao prioritetni lanci snabdevanja zbog raznovrsnog asortimana koji čine prehrambeni proizvodi, hrana za bebe, proizvodi za ličnu higijenu, negu i održavanje domaćinstva. Stoga je, uz ove maloprodajne objekte, dm otvoren i u svim tržnim centrima u kojima ima svoje filijale.

Kompanija dm drogerie markt će prilagođavati svoje poslovanje odlukama Vlade Republike Srbije o ograničenju kretanja građana u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja korona virusa (COVID-19) i radno vreme svojih filijala pravovremeno ažurirati u skladu s novim merama. U cilju očuvanja javnog zdravlja, dm će nastaviti da posluje ispunjavajući sve preporučene higijenske standarde.