Ana Bebić pre dva dana porodila se u Beogradu i na svet donela zdravog dečaka.

Pevačica se još uvek nije oglasila na svom Instagram profilu, ali je prelepe vesti objavio njen suprug Ivan Đolić.

– Ista slika, skoro dve godine kasnije. Opet dosta pre vremena, večeras u 23:01, došlo još jedno malo srce! Ana i beba (ni ova nema ime) su dobro – napisao je oduševljeno suprug Ane Bebić.

– Porođaj je super brzo prošao, na čemu moram da zahvalim svim medicinskim radnicima iz porodilišta. S tim da sam se porodila u vreme epidemije, moram priznati da ni u jednom momentu nisam istu osećala. Svi su se postarali da se osećam prijatno i sigurno – izjavila je Anaz za “Telegraf“.

Podsećamo i kada je bila prvi put trudna, Ana se porodila pre vremena, pa je njihov prvenac, sin Matija, došao nešto ranije nego što su očekivali.

Mera je ključna stvar u svemu, pa i u majčinstvu

Ana Bebić je u intervjuu za naš magazin otkrila da joj je suprug Ivan Đolić najveća podrška i da je tada znala da će biti divan tata, jer je kao suprug najbolji na svetu.

– Znam da će naše dete imati najboljeg tatu. Na početku trudnoće bila sam prilično teška, i kad me je takvu istrpeo, nema dileme da će u svemu biti uz mene. Oboje smo želeli da postanemo roditelji, što nas je, pored velike ljubavi, spojilo do kraja – iskreno je rekla Ana za “Hello!”.

Ana, rođena u Metkoviću, postala je popularna nakon što je učestvovala u šou programu “Operacija Trijumf”, a potom je snimila duet “Italiana” sa Severinom. Za IT stručnjaka Ivana Đolića udala se pre tri godine, a 2018. godine na svet je došao njihov prvi sin Matija.

Ana je tada priznala da joj drugo stanje nije nimalo jednostavno, posebno jer je reč o prvoj trudnoći, ali i da je u poslednjoj fazi sve mnogo lakše.

– Sada se osećam mirno. U početku me je mučilo hiljadu pitanja, čak sam bila uplašena. Oboje smo želeli bebu, ali kada vam test pokaže dve crte, trgnete se i pomislite šta sad. Na sreću, priroda nas s vremenom pripremi na sve što dolazi. Prva tri meseca, koja važe za najrizičnije, bila sam veoma pažljiva. Neke prijateljice govorile su mi da nisu shvatale da su u drugom stanju sve dok im stomak nije vidno porastao. Ja sam, međutim, od početka imala sve simptome, mučnine, hronični umor… Videćemo kako će proći porođaj. Nije mi svejedno, ali to je normalno. Najvažnije je da sam i fizički i psihički spremna na ono što me čeka za koju nedelju.

Ana Bebić – trudnoća je zaista drugo stanje

Iako je po prirodi veliki emotivac, Ana kaže da je postala naročito osetljiva.

– Raspoloženje mi se promeni u sekundi, bukvalno od smeha do suza. Zaplačem zbog neke gluposti, čak i zbog nečega što me inače ne bi pogodilo. Nekad ni sama ne znam zbog čega plačem – priznaje mlada pevačica i dodaje da joj nedostaju članovi porodice koje je pre mnogo godina ostavila u rodnom Metkoviću.

– Deca su se rađala i u porodilištima i u kolima. Odgajali su ih i bogati i siromašni, ali mnogo znači kada razmenjujete mišljenje i savete sa drugim trudnicama ili ženama koje su kroz to već prošle. Iako je danas sve dostupno na internetu i u knjigama, živ razgovor je delotvorniji. Ja bih želela da svaki trenutak podelim s nekim, od otečenih nogu do gorušice.. Što i nisu preterano zanimljive teme. U školi za trudnice sam ipak sa ženama koje dele slična iskustva. Ne pravim famu ni oko čega, pa ni oko trudnoće i porođaja, ali svesna sam da je reč o velikoj i ozbiljnoj stvari – rekla je Ana za “Hello!” i dodala: – Donosite na svet jedno malo, nejako biće koje zavisi od vas i dok je u stomaku i kad se rodi. Nije lako nositi se sa tim saznanjem. Zbog toga mi ovi časovi najviše znače. Osim psihičkih, praktikujemo i fizičke pripreme, vežbe prilagođene našem stanju, što je sjajno jer sam pokretna. Doduše, penjanje uz stepenice duže traje, ali bolje i to nego da se zatvorim u kuću.

Anu i Ivana vezuje i strast prema hrani, u kojoj Ana posebno uživa. Njihovi gastronomski afiniteti ponekad se pretvore u mala kulinarska nadmetanja.

– Oboje smo gurmani. Tu smo se baš našli. Nekad umemo i da se borimo za kuhinju, ali od kada sam u drugom stanju Ivanu prepuštam taj užitak – kroz osmeh otkriva lepa pevačica.

– Postali smo opterećeni raznim stvarima, posebno ishranom, u kojoj bi trebalo da uživamo. Ne sviđa mi se što je deci zabranjeno da jedu namirnice koje sadrže šećer. Neki roditelji idu toliko daleko da im ni na dečjim rođendanima ne dozvoljavaju da pojedu parče torte. Smatram da je to previše. Čudno je vreme, ljudi glume savršene roditelje, supružnike, prijatelje. Sve je postalo savršeno veštačko. Smeta mi odlazak u bilo kakvu krajnost. U trudnoći ne možete da određujete šta ćete da jedete, organizam naprosto traži ono što mu je potrebno.

Trudim se da razumem roditelje koji, u najboljoj nameri, brane deci neke stvari. Izazova je mnogo, uskoro ću i sama početi da se suočavam sa njima, nadam se što uspešnije. Biću odgovorna majka, ali neću preterivati. Mera je ključna stvar u svemu, pa i u majčinstvu – iskreno je rekla svojevremno Ana Bebić za naš magazin.