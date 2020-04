Ivona Pantelić

Pre nešto više od dve godinesuočila se sa najvećim životnim iskušenjem – malignim tumorom dojke. Dijagnoza koja u čoveku refleksivno budi sve strahove. Ipak, hrabro je ušla u bitku sa opakom bolešću i početkom marta prošle godine uspešno je privela kraju. Uz prepoznatljiv osmeh, vedar duh i potpunu pribranost, novinarka i voditeljka “Dnevnika“ na “Radio-televiziji Srbije” otkriva zakako se izborila sa teškim izazovima kroz koje je prolazila. Sada želi da ohrabri i druge žene koje vode istu borbu.

– Imala sam sreću da sam na vreme otkrila bolest zahvaljujući akciji “Rak je izlečiv” i mamografu koji je prošle godine uoči Uskrsa bio postavljen ispred zgrade „Radio-televizije Srbije“. Moja dobra drugarica i koleginica nagovorila me je da odem na pregled i na tome sam joj beskrajno zahvalna. Da nije bilo nje, pitanje je da li bih sve saznala na vreme, jer nisam imala apsolutno nikakve simptome. Štaviše, bila sam u punoj kondiciji, ali rak zato i jeste podmukla bolest. Preventivni pregled spasio mi je život. Kancer je otkriven u početnom stadijumu. Prema statistikama tada se uspešno leči u više od 90 posto slučajeva.

Kako ste reagovali kada vam je saopštena dijagnoza?

– Dočekala sam je potpuno nespremna, mada i ne postoji način da se pripremite za to. Bila sam nestrpljiva da dobijem rezultate mamografije, pa sam otišla na dodatne preglede. Ultrazvuk je bio u redu i to me je smirilo. Međutim, posle nekog vremena doktor Savo Stajić, šef Odseka mamografske dijagnostike Kliničko-bolničkog centra “Dragiša Mišović”, pozvao me je na pregled. Bio je ćutljiv. “Ne obraćajte pažnju na to što ništa ne govorim, to ja nešto merim i zapisujem”. Pomislila sam da je sve u redu, međutim, usledila je rečenica koja je sve promenila: “Vi sada niste spremni na ono što treba da vam kažem, ali promena koju vidim je maligna” – priča Ivona za “Hello!” i dodaje:

– U prvom trenutku osetila sam bes, pitala sam ga kako na osnovu ultrazvuka zna da je maligna, zar nisu potrebne dodatne analize… Direktno, samouvereno i jasno objasnio mi je da su u pitanju grupisane mikrokalcifikacije i insistirao je na tome da se što pre operišem. Ostala sam zatečena. Baš kao iz knjige. Ređale su se misli – ma šta on priča, to nije moguće, mora da je neka greška… Bila sam strašno ljuta što mi je tako brutalno predočio surovu istinu, ali zaista ne postoji način da je saopštite nežno. Iz ove perspektive, mislim da je to bila prava stvar, jer me je naterao da odmah reagujem. Već sutradan bila sam smeštena na onkologiji.

Kako ste podneli boravak na Institutu za onkologiju i radiologiju?

– Moj slučaj bio je specifičan. Svi pregledi bili su uredni, ništa nije moglo da se napipa, jedino je mamograf pokazao da nešto nije u redu. Usledila je magnetna rezonanca koja je definitivno potvrdila dijagnozu. Tada su počele pripreme za operaciju i u roku od mesec i po dana, 17. maja, obavljena je hirurška intervencija. Operacija nije bila strašna, sve je prošlo dobro, to iskustvo nije mi bilo ni najmanje traumatično – kaže Ivona Pantelić i nastavlja:

– Profesor Džodić, koji me je operisao, došao je u vizitu i rekao: “Ivona, sve je prošlo dobro, ti si sada zdrava žena”. Strašno važna rečenica, možda presudna za dalji oporavak. Svest da u telu više nema tkiva koji te iznutra razara… I oporavak je prošao dobro, već posle nekoliko dana vratila mi se snaga. Sećam se trenutka kada sam to osetila, bio je peti dan posle operacije, sunčano majsko jutro. Ustala sam iz kreveta, uzela kafu na automatu i prišla prozoru sa pogledom na zelenilo. Stajala sam, gledala i shvatila da sam okej.

Usledila je hemoterapija. Koliko je trajala i kako ste je podnosili?

– Nije bilo lako. Spakovala sam stvari i otputovala sama na Zlatibor. Morala sam da se pripremim za ono što sledi i dobro je što sam to učinila. Želela sam da se suočim sa sobom, svojim mislima, da vidim kako ću da podnesem ono što život donosi. I radovala sam se i plakala. Imala sam sreću da sam poznavala žene koje su prošle kroz terapiju. One su me hrabrile. Sada su mi drugarice. Čule smo se svakoga dana, pričale su mi o ženama koje su prošle kroz isto iskustvo na najbolji način i govorile mi da će sve biti super. To mi je davalo snagu. Mislim da je važno i dobro za svakoga da se poveže sa ljudima koji dele njegovu sudbinu. Tu se stvaraju nova prijateljstva, mnogi do kraja života ostaju bliski.

Šta vam je bilo najteže da prihvatite? Čega ste se najviše plašili?

– Bilo mi je jako važno kako će ljudi da me doživljavaju. To je neki otpor u čoveku. Nisam želela da me gledaju kao bolesnu osobu. Imala sam strahovitu želju da svi vide da sam ponovo zdrava, da što pre izađem iz prostora u kom sam se našla posle saznanja dijagnoze. Slušala sam svakakve priče, da ljudi potpuno malaksaju, da ne mogu da ustanu iz kreveta, da oslabe, izgledaju loše… To verovatno i stvara animozitet prema osobama koji se leče od raka. Jer kada vidite da neko nema kosu, obrve, trepavice, da je mršav i žut, takva slika prirodno budi potrebu da se sklonite od njega. Što je greška koja bolesniku dodatno otežava život. Ne znam koliko je tačno prošlo, ali sam ubrzo ponovo počela da radim i uporedo sa tim išla na hemoterapiju.

