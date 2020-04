Tradicija farbanja uskršnjih jaja se prenosi sa kolena na koleno. Farbaju se na Veliki petak, a postoji mnoštvo tehnika farbanja jaja i svaka domaćica bira sebi najlepšu.

I glumica Bojana Stefanović je ispoštovala ovaj lep običaj i podsetila na važnost tradicije, prisećajući se njene prabake.

– Kada neko spomene tradiciju u negativnom kontekstu, sva se naježim. Koliko samo mraka moraš nositi u sebi, da nešto toliko lepo, toplo i silno, gledaš iz crne perspektive. Ako je nešto u mom životu tradicija, to su ova jaja. Baba Nada ih je zvala “čivutska”, godinama nisam znala šta to znači, samo sam znala da reč miriše na ljubav, porodicu, Uskrs, proleće, i na nju. Pogrbljenu, pomalo namćora, uvek sa nekim vrcavim komentarom, i rukama večito uposlenim u čajnoj kujni, rukama koje nikada nisu izašle iz malog stana Igumanove palate, a da nisu bile natovarene cegerima, punim kutija, punim ukusa mog detinjstva. Onda ih je pravio tata, a sada Iva i ja.

– Na receptu piše Baba Lujkina čivutska jaja. Baba Lujke (a.k.a Leposave), mangupa sa Oplenca, ne sećam se. Sećam se priča, o svim onim šeretskim podvizima zbog kojih je krunisana tim, za mene, veličanstvenim nadimkom. I nosim je u svakom atomu svog bića, kad god uzmem varjaču da lupam krofne, kad god gurnem prste u testo za hleb, i kad na uskršnje jutro očistim prvo čivutsko jaje. Od prababa Lujke, i baka Nade, preko Bobana, do Ive i mene, raste porodična ljubav koja miriše na ta magična jaja. Sada moja deca stvaraju svoje veze sa baba Lujkom, čukun babom koje se ni ja ne sećam, ali će jednoga dana, a to im žarko želim, osetiti sve veze, do daleko unazad, kada o Uskrsu budu kuvali svoja čivutska jaja. I znaće da su sve One tu, a i ja sa njima, pogrbljena nad šerpom, u kojoj krčka, miriše, puni nozdrve i dušu sva naša ljubav kroz tradiciju – napisala je glumica.

Bojana Stefanović je pasionirana kuvarica i gastroblogerka

U nedavnom intervjuu za magazin “Hello!” glumica iz serije “Pogrešan čovek” je istakla da kod nas, nažalost, postoji trend da majke ćerkama vreme provedeno u kuhinji predstavljaju kao ropstvo.

– Kuvanje je moja velika ljubav, a, srećom, svi uživamo u dobrom zalogaju. Rado pravim sve moguće specijalitete, ali u poslednje vreme za ručak imamo obroke koji se pripremaju u ekspres loncu i mogu da se podgrevaju tri dana. Na meniju su sladak kupus, pasulj, boranija, a nađe se malo vremena i za neki patišpanj sa voćem.

Zašto ste blog nazvali „Fatmama”? Ne delujete kao osoba koja ima problem sa kilogramima.

– Naziv je došao iz kontre. Iako dosta jedem, zbog ubrzanog metabolizma ne mogu da se ugojim. Godinama pokušavam da dođem do 60 kilograma, ali ne ide. Znam da me mnoge žene neće shvatiti ozbiljno, ali za mene je to veliki problem.

Kako biste žene koje ne dele vaš entuzijazam u pogledu boravka u kuhinji ubedili da promene mišljenje?

– Kao devojčica sam se igrala Steve Karapandže, što znači da kuvam odmalena. Nema tu velike mudrosti, sve je stvar treninga. Nažalost, prisutan je trend da majke govore deci: „Ja sam ceo život provela pored šporeta, nećeš i ti da robuješ.” U današnje vreme niko ne mora da bude rob kuhinje, možete da naručite hranu, da kupite gotov obrok… Ipak, mislim da nema ničeg lepšeg nego kad spremite jelo za one koje volite, a kuća zamiriše na domaću supu ili gibanicu.