Tema kojom se danas bave britanski mediji jeste rođendan kraljice Elizabete. Iako se Britanija i dalje bori sa stravičnim posledicama pandemije koronavirusa, kraljica Elizabeta II uz svoj je narod.

Koliko je cenjena i voljena govori i činjenica da će joj Britanci za njen 94 rođendan, koji je 21. aprila, prirediti do sada neviđeno iznenađenje.

Naime, kako piše britanski “Hello”, u čast rođendana kraljice Elizabete osvanuo je poziv čitavoj državi da 21. aprila tačno u 21h svi urade jednu stvar.

Britanski TV voditelj, pisac i avanturista Ben Fogl putem društvenih mreža pozvao je čitavu naciju da se ujedine i prirede kraljici nezaboravnu rođendansku čestitku.

– Sledećeg utorka je kraljičin rođendan. Hajde da joj priredimo iznenađenje – napisao je Ben i dodao:

– Na dan njenog rođendana, 21. aprila, tačno u 21h, pozivamo čitavu državu da zapeva pesmu “Danas nam je divan dan”! Učinimo to sa prozora svojih domova ili ispred kuća na stepenicama. Hajde da naša pesma donese dobru zdravicu ne samo njenom visočanstvu, već i čitavoj naciji.

It’s the Queens birthday next Tuesday. Let’s throw her a surprise. At 9am 21st April, we are calling on the whole country to sing Happy Birthday from our windows and doorsteps. Let our song bring good cheer not just to Her Majesty but to the whole nation #singforthequeen pic.twitter.com/867EbD9PVg

Ben je odlučio da Britancima uputi još jednom poziv, pa je u pomoć pozvao svoju ćerku Ionu. Ona je u video zapisu ponovila očeve reči i pozvala sve ljude da se ujedine i u utorak u 21h iskažu poštovanje i ljubav Elizabeti.

Some of the responses seem pretty mean spirited to a well intentioned idea from a 9 year old. I have always taught my children to be kind and thoughtful. We watched the speech with 24 million other people and Iona thought it would be a nice way to say thank you. Kindness matters pic.twitter.com/1WCmjo3iAC

— Ben Fogle (@Benfogle) April 16, 2020