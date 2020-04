Kada je pre nešto više od tri meseca glumica Kameron Dijaz objavila je da je dobila ćerku sa dugogodišnjim izabranikom Bendžijem Madenom javnost je bila iznenađenja. Činjenica da je uspela da sakrije trudnoću nije bila toliko šokatna jer je glumica već pet godina živela u mediskog ilegali daleko od svetla reflektora, već je godinama bila izričita u stavu da ne želi decu.

– Nisam osoba bez emocija niti sam zbog svoje odluke sebična, da ne biste pomislili da je to razlog. Volim da pomažem ljudima, ali isto tako volim i ono što sam postala. Mogu da se u potpunosti posvetim sebi, da radim na sebi i budem tu za druge. Ali jednostavno se ne vidim u ulozi majke. Ja sam ono što jesam i mislim da je moj život, bez dece, skroz dobar. Više ne brinem što sam još davno donela tu odluku – govorila je Kameron svojevremeno.

–Znam da oko dece ima jako puno posla i da uz sve svoje obaveze i sve ono što ja očekujem od života, neću stići, ako ću imati decu. Zato mi je već davno laknulo, jer sam donela čvrstu odluku da ih jednostavno neću ni imati. Tad sam imala 18 godina i iako sam bila mlada, nije bilo lako doneti tu odluku. Ali, znala sam da ću je se uvek držati –



Sada kada je postala mama devojčici Rediks ona tvrdi da je ovo najsrećniji period njenog života.

– Uživam u majčinstvu. To je naj, naj, najbolji deo mog života. Tako sam zahvalna i srećna, to je najbolja stvar ikad, i imam sreće što to prolazim sa Bendžijem – kazala je uzbuđena glumica u najnovijem intervjuu u kom je otvoreno govorila o majčinstvu.

Iako su se prvi meseci njihovog roditeljskog života poklopili s pandemijom koronavirusa, Dijaz je rekla kako su je majčinstvo i kćerkica držali u „balončiću“ čak i pre nego što su postavljene mere bezbednosti koje su uključivale ostanak kod kuće.

– Venčanje sa Bendži je bila najbolja stvar koja mi se dogodila. Moj suprug je najbolji. Divna je osoba i odličan partner. Brak je definitivno težak i traži mnogo rada, ali treba biti s osobom koja je spremna da s tobom radi na tome. U braku nema 60-40, sve mora da se deli pola pola – napisala je u svom eseju Kameron.

Nakon što se povukla iz sveta glume, Kameron Dijaz uživa u porodičnom životu.

– Ionako živim u jednom obliku karantina jer imam tri i po meseca staru bebu. Tako da mi je život potpuno tih i miran poslednjih meseci. Ali pre sam mogla da dočekujem i ugostim prijatelje,a sada jednostavno ne viđam nikoga – kaže glumica koja kuva svake večeri.

Glumica kaže da porodica ima dnevni raspored, i da i ona i suprug imaju svoje zadatke

– Ja moram da kuvam svake večeri. Nakon što okupamo našu bebu i stavimo je na spavanje, Bendži je stavlja u krevet, tako je dobar. Neverovatan je, jako sam sretna što je on otac mog deteta. On je stavlja u krevetić, a ja odem u kuhinju i krenem da spremam večeru. Naspem sebi čašu crnog vina, pripemim večeru i odgledam neku seriju – opisala je njihovu porodičnu idilu.

Dijaz je otkrila taktiku koja joj pomaža da se nosi sa koronavirusom, a to je da ne misli previše unapred.

– Način na koji prolazim to je da ostajem u sadašnjosti, ostajem tu i sada – zaključila ja Kameron Dijaz.