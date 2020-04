Filmovi o preživljavanju uvek su unosili, barem pomalo, strah u kosti gledaocima. Nateraju nas da se zapitamo “šta bi bilo kad bi bilo”. Takođe, navode na razmišljanje o tome kako bismo se mi postavili u sličnoj situaciji.

Pandemija virusa COVID-19 navela nas je da razmišljamo o tome više nego inače. Ukoliko ste barem malo prepoznali neke od scenarija (masovna kupovina u prodavnicama i panika), sigurno ste nakon toga došli kući i poželeli da odgledate neki od filmova o apokalipsi i preživljavanju.

Izdvojili smo filmove o preživljavanju koji su privukli najviše pažnje kod publike, kako zbog sjajne radnje, tako i zbog glumaca koji su briljirali. Odaberite omiljeni. kokice u ruke, ostanite kod kuće i uživajte.

Najbolji filmovi o preživljavanju – Kad priroda “poludi”

Veruje se da tokom kriznih situacija ljudi gledaju filmove o apokalipsi i propadanju sveta jer im se onda stvarnost čini manje strašnom. Brojna filmska ostvarenja prikazuju teško zamislive situacije koje dovode do kraja sveta za koji znamo.

Film “Pretnja” (The Happening)

Film iz 2008. godine dobio je brojne kako negativne, tako i pozitivne kritike. Glavne uloge tumače Zoji Dešanel i Mark Volberg koji pokušavaju da prežive opasni virus koji navodi ljude na samoubistvo. Ekološki film navodi priču na to da se priroda zasitila ljudi i da vetrom širi virus poguban za čovečanstvo.

Film “Dan posle sutra” (The Day After Tomorrow)

Ostvarenje iz 2004. godine prikazuje neverovatnu klimatsku promenu i katastrofu koja pogađa ceo svet. Cunami, tornado, poplave, ledeni talas doveli su planetu do potpunog kolapsa, a samo mali broj ljudi će preživeti.

“Kutija za ptice” (Bird Box)

Film novijeg datuma (iz 2018. godine) izazvao je burne reakcije publike kada je izašao. Radnja filma se odvija u postapokaliptičnom periodu i prati ženu (Sandra Bulok) koja pokušava da preživi. Misteriozni patogen izaziva smrt ljudi ako se pogledaju u oči.

Film je predstavljen publici posle filma “Tiho mesto” (A Quiet Place), još jednog apokaliptičnog filma sa Emili Blant u glavnoj ulozi.

Filmovi o preživljavanju – Apokalipsa

Filmovi o preživljavanju su u današnje vreme veoma popularni i ljudima predstavljaju neku vrstu oduška tokom pandemije korona virusa.

Film “Svetski rat Z” (World War Z)

Sa Bredom Pitom u glavnoj ulozi film predstavlja apokaliptičan kraj sveta zbog virusa koji pretvara ljude u zombije. Virus se prenosi ujedom, ali jedina slaba tačka mu je ta da ne napada ljude kojima je već ugrožen život zbog teške bolesti. Na koji način će tu slabost iskoristiti – saznajte uz kokice u kućnoj atmosferi.

Film “Karantin” (Quarantine)

Ljubitelji horor filmova uživaće u ovom, naročito dok su u karantinu. Priča prati TV reportera i snimatelja koji su zarobljeni u zgradi koja je pod karantinom Centra za kontrolu bolesti. Unutra se nalazi i grupa ljudi zaražena misterioznom bolešću koja ih je pretvorila u čudovišta.

“Ja sam legenda” (I Am Legend)

Legendarni film sa Vilom Smitom iz 2007. godine svrstan je u žanr horor/naučna fantastika. Američki vojni virusolog uspeo je da preživi patogen kreiran da izleči ljude od kancera. Umesto toga, on je pretvorio ljude u zombije. Vil Smit, tumačeći svoju najpopularniju ulogu, pokušava da pronađe lek, ali i malobrojne preživele ljude koji se kriju u senci.

Film “Zaraza” (Contagion)

Jedan od najgledanijih filmova, kako tokom pandemije korona virusa, tako i pre. Zaista je vredan vašeg vremena. Uloge tumače Kejt Vinslet, Met Dejmon, Gvinet Paltrou i brojni drugi prvoklasni glumci.

Radnja filma prati širenje virusa koji je napao ceo svet, a infekcija sve više napreduje iz dana u dan.

Bonus dodatak – Serije

Ukoliko vašu pažnju više privlače serije, imamo nekoliko dobrih predloga za vas.

“The Hot Zone”

Mini-serija o jednom od najopasnijih virusa na svetu – eboli. Prikazuje se paralelno epidemija 70-ih i 90-ih godina ovog smrtonosnog virusa koji je i dan danas neizlečiv.

“Okružen mrtvima” (The Walking Dead)

Jedna od najpopularnijih serija o zombijima prikazuje život i privikavanje grupe ljudi na novonastalu situaciju. Da li je moguće ponovo uspostaviti civilizaciju i da li se treba više plašiti ljudi ili zombija? Ko je opasniji?

“Poslednji čovek na Zemlji” (The Last Man on Earth)

Postapokaliptična komedija prikazuje život ljudi dve godine nakon što je virus uništio život na planeti. Fil Miler želi da osnuje kompaniju, ali uskoro će da dobije mnogo više nego što je mogao i da zamisli.

