Dosta nas u ovom periodu radi od kuće, te smo gradske gužve, kafe i večere sa prijateljima, gledanje pozorišnih predstava i filmova u bioskopu zamenili sa čitanjem nagomilanih knjiga i magazina, pravljenjem jela koja su nas oduševljavala po restoranima, otkrivanjem skrivenih talenata i istraživanjem sebe.

Ja sam ovih dana nesvesno počela dosta vremena da provodim pred ogledalom i da otkrivam promene na svom licu. Zbog životnog tempa, ranije bih se ogledala samo pred ustajanje, odlazak na posao, izlazak i večernje umivanje. Sad, kad mi je druženje sa ostalim prijateljima na standby-u, kad sam u #ostanikodkuće fazonu, družim se dosta sa svojim odrazom.

Lepota našeg odnosa krije se u iskrenosti – pogotovu u poslednje vreme jer ne nosim šminku. S druge strane, on je oduvek bio iskren, nikad mi nije laskao, to što vidim – to je, nema filtera, uveličavanja usta, smanjivanja pora, peglanja bora.

Međutim, kako možda i previše vremena provodimo zajedno, počela sam da primećujem dosta toga na koži svoga lica – i čega ima i onoga što nema. Normalno je da nam koža stari, da se menja njena struktura, da dobijemo po koju boru tu i tamo, ali ne smemo postati opsednuti time i preuveličavati stvari. Ranije, ako bi mi nešto primetila na koži, posetila bih dermatologa, savetovala se, rešila problem i umirila sebe. Međutim, u ovakvoj situaciji, bilo mi je potrebno da nađem adekvatnu alternativu. Kako ne bih otišla predaleko i počela da maštam o raznim invazivnim estetskim zahvatima, konsultovala sam se sa Google-om.

Često nas baš ta pretraga dodatno demorališe i od najmanje bore ili mladeža napravi aždaju. Međutim, ovaj put sam se prijatno iznenadila kad sam zavirila na stranicu Vichy.rs. Otkrila sam SkinConsult Al aplikaciju, #MojBeautyAlgoritam, koja objektivno analizira kožu lica i na osnovu toga, preporučuje odgovarajuću negu. S druge strane, ovo otkriće mi je uštedelo sate koje bih provela na forumima i sajtovima u nadi da saznam da li nešto nije u redu sa mojom kožom i ako nije, kako to da rešim.

I nisam verovala kako se jednostavno koristi! Dovoljno je da na Vichy.rs napravite selfie na predviđenom mestu ili ubacite neki postojeći iz svoje galerije – bitno je da ne nosite šminku, naočare i da je prirodno svetlo (kako bi vam lice ispalo što verodostojnije) – ali #ostanikodkuće. Dakle, možete se fotografisati pored prozora, na terasi, u dvorištu.

Potrebno je da upišete svoje godine i tip kože i aplikacija će nakon samo nekoliko sekundi analizirati vašu kožu na osnovu sedam kriterijuma starenja, a to su manjak čvrstine kože i zdravog sjaja, vidljivost tamnih fleka, pora i dubokih bora, bore oko očiju i tanke linije.

Sledećim „klikom“ odlazite na dijagram koji predstavlja personalizovani prikaz starenja vaše kože i otkriva dva najvažnija nedostatka, na kojima bi trebalo da poradite.