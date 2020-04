Brus Vilis i Demi Mur razvedeni su pune dve decenije, ali su ostali dobri prijatelji

Iako je razvod na skali stresnih iskustava na visokom mestu, nije retkost da bivši supružnici ostanu dobri prijatelji nakon svega. To pokazuju i holivudski glumci Demi Mur i Brus Vilis, koji su tačku na brak stavili pre punih 20 godina, ali su u svakodnevnom kontaktu.

Bivši par je čak zajedno i u samoizolaciji zbog koronavirusa sa njihove dve ćerke Skaut i Talulu, a sudeći prema fotografijama koje objavljuju na društvenim mrežama, oni se odlično provode.

– Neutralni haos – napisala je njihova 26-godišnja ćerka u opisu fotografiji, a Demi Mur je pokazala da su svi identično obučeni, pa čak i kućni ljubimci.

Ovo zajedničko druženje bivših supružnika mnogi su podržali, ali čini se da to njegovoj sadašnjoj supruzi ne prija. Ema Heming sa kojom je glumac u braku od 2009. godine stavila je do znanja šta misli o ovome. Naime, ona je na svom Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju, istakavši da je to odgovor na izazov za koji je bila nominovana.

Ipak, mnogi su protumačili da je ovo suptilan način na koji je Ema suprugu želela da stavi do znanja da povede računa o svom ponašanju.

Međutim, Ema nema razloga za brigu jer Brus ne skriva koliko je voli i priznaje da je ona ta koja se pita za sve.

– Moja supruga je pametniji deo našeg para i ja pristajem na sve što ona kaže. Od svih ljudi na svetu, njeno mišljenje najpre tražim. Uz sve ostale kvalitete, i dalje izgleda fenomenalno u kupaćem kostimu – rekao je u jednom intervjuu 0 24 godine mlađoj supruzi sa kojom ima dve ćerke.

Demi Mur i Brus Vilis u braku proveli 13 godina

Glumački par se upoznao u leto 1987. godine na projekciji filma „Stakeout“ i vrlo brzo počeli su da se zabavljaju. Venčali su se posle samo četiri meseca. Tokom braka dobili su tri ćerke – Ramer, Skaut i Talulu.

Proveli su zajedno punih 13 godina, a dugo su bili tema tabloida koji su govorili o njihovim bračnim problemima, pre svega zbog njenog gustog radnog rasporeda. Ona je to kasnije potvrdila u svojim memoarima.