Zvezda Exita LP družila se s Frajlama i pogledajte šta je poručila fanovima!

Nataša Mihajlović, članica jedne od naših najuspešnijih grupa Frajle, potpuno je oduševila globalo popularnu rok kantautorku LP na njenom koncertu u Moskvi!

Dve muzičke zvezde provele su nezaboravno vreme razgovarajući i družeći se pred koncert priznate umetnice u koncertnoj hali Krokus kapaciteta 7.500 posetilaca u Moskvi. Koliko su se zbližile govori i činjenica da je LP izrazila veliku želju da je lično Frajle ugoste na EXIT festivalu, gde će nastupiti 12. jula i kada će publici iz celog sveta isporučiti zaraznu energiju kroz svoje hitove “Lost on You”, “Muddy Waters”, “When we’re High” i mnoge druge. Priča o novom prijateljstvu se ovde ne završava, jer će posetioci 18. po redu EXIT festivala imati priliku da čuju LP i Frajle rame uz rame! Naime, buntovna rokerka pozvala je Frajle da nastupe pre nje na glavnoj bini najboljeg festivala u Evropi, a naše kantautorke i poznate muzičarke rado su prihvatile poziv!

LP je osvojila svetsku muzičku scenu svojim prepoznatljivim pesmama, kao i nizom saradnji sa Rihannom, Christinom Aguilerom i mnogim drugim zvezdama. Ova mlada Njujorčanka sa adresom u Los Anđelesu već je ostavila trag kao jedinstvena umetnica, vrsna autorka i rok zvezda u najboljem smislu te reči. Koristeći ukulele uz isparan glas pun najfinijih emocija, LP je već sebe izgradila kao prepoznatljivu zvezdu. Odmah po objavljivanju „Forever for Now“ albuma postala je miljenica kritičara. Nedugo nakon toga izbacuje EP „Death Valley“ koji ju je katapultirao u svetsku stratosferu, zahvaljujući glavnom singlu „Lost On You“ koji broji preko 260 miliona YouTube pregleda, kao i preko 75 miliona Spotify streamova! Čak je i numera „Muddy Waters“ našla mesto u četvrtoj sezoni popularne serije „Orange is the New Black“! Nizanje ovih uspeha prirodno je dovelo do objavljivanja novog studijskog albuma „Lost On You“, sa kojim je krenula na veliku američku turneju posle koje stiže i na otvaranje ovogodišnjeg Exita.

Ulaznice za EXIT festival po promotivnoj ceni sa 65% popusta od finalne, za 6.490 dinara biće u prodaji najkasnije do 20. aprila do kraja dana ili do isteka zaliha, nakon čega će cena ulaznice za EXIT biti viša. Ulaznice se prodaju onlajn putem sajta exitfest.org, kao i direktno u mreži Gigs Tix, a na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i opcije za smeštaj i prevoz do EXIT festivala.

EXIT festival biće održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstaviće neke od najtraženijih svetskih zvezda kao što su Migos, Grace Jones, David Guetta, Ziggy Marley, Fever Ray, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Dog Eat Dog, Slaves, Jax Jones, Carl Craig, Tale of Us, Sevdaliza, Idles, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Mahmut Orhan, Ofenbach, Slapshot, Asphyx, Bombers i mnoge druge.