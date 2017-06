Žene koje su uvek dobro raspoložene znaju tajnu ovih osam stvari

Imate li u svom krugu ženu koja uvek zrači zaraznom pozitivnom energijom i nasmejana je uprkos životnim nedaćama? Pozitivan način razmišljanja nije urođen, njega moramo usvojiti, a upravo je to, uz par važnih svakodnevnih navika, tajna dobrog raspoloženja, piše Zadovljna.hr

Svakodnevno vežbaju. Bez obzira na to koliko imaju posla i obaveza, pronaći će barem 30 minuta dnevno za vežbanje ili fizičku aktivnost. Ne rade to zbog izgleda nego zbog zdravlja, a nakon toga su uvek smirenije i zadovoljnije.

Ne zamaraju se nebitnim stvarima. Ne reaguju na svaki prigovor ili zamjerku jer dobro znaju proceniti kada su one konstruktivne, a kada su rezultat nečije trenutne nervoze. Ne pada im na pamet zamarati se s time niti dopustiti da to utiče na njihovo raspoloženje.

Dobro raspoložene žene su sebi prioritet i ne stide se toga

U životni i radni prostor unose pozitivu. Buket omiljenog cveća na kuhinjskom stolu, maleni kolaž sa fotografijama voljenih osoba na radnom mestu – ovakvim sitnicama ulepšavaju svoju okolinu i unose pozitivu u svoj životni ili radni prostor. Okružite se i vi sitnicama koje vam puno znače ili koje vam mogu u sekundi izmamiti osmeh na lice.

Imaju kućne ljubimce. Nauka je odavno dokazala da su ljudi s kućnim ljubimcima generalno srećniji od ljudi koji ih nemaju. Ljubimci podižu raspoloženje, smiruju nas i olakšavaju stresna životna razdoblja ljubavlju kojom nas obasipaju.

Meditiraju. Istraživanja pokazuju da se nakon samo nedelju dana redovne meditacije mogu primetiti neverovatne razlike reagovanju na stres i raspoloženju. Odvojite 10 minuta vremena, sedite i meditirajte u tišini.

Stavljaju sebe na prvo mesto. Dobro raspoložene žene su sebi prioritet i ne srame se toga. Zbog toga što vode računa o svojim potrebama naposletku su srećnije i zadovoljnije.

Umeju da se naljute s razlogom. One nikada ne dopuste ljutnji da se nagomila niti je ne poriču. Kada imaju razloga za ljutnju onda je bez problema izraze jer ne žele u sebi skupljati negativnu energiju.

Zahvalne su. Na svakom novom danu, na svakom lepom trenutku provedenom sa voljenima, na svakom osmehu koji dobiju od drugih. Verovali ili ne, zahvalne su i na životnim nedaćama jer ih one naposletku čine jačima.