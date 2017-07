Zašto volimo sok od višnje?

Odgovoriti na pitanje zašto nešto volimo naizgled deluje tako jednostavno, ali uglavnom nam bude teško da konkretnim rečima opišemo zašto nam se nešto dopada. Međutim, kada je u pitanju sok od višnje, tu dileme nema. Sok od višnje volimo jer nas podseća na leto, detinjstvo, bezbrižne dane provedene u igri, raspuste na selu kod bake…

Uz to je nezaobilazno vezano i podsećanje na spremanje samog soka od višnje. Branje modro crvenih plodova prepunih slatko-kiselog soka, čišćenje od koštica, ceđenje, kuvanje, spremanje u flašice različitih veličina i oblika i onda ispisivanje malih etiketa sa maminim ili bakinim rukopisom, da se zna da je to baš taj, domaći sok od višnje. Međutim, danas malo ko ima vremena za celu ovu proceduru i većini je taj sok od višnje tek retka poslastica kada se ode u neku posetu rođacima van grada.

Ako su ukus domaćeg soka od višnje i dugo leto kod bake i vama asocijacija na sreću, uživanje i lepe trenutke onda ih sigurno želite preneti i na svoju decu, ali i podsetiti ih se sami. Detinjstvo možda ne možete vratiti, ali onaj dobar osećaj bezbrižnosti, makar kroz ukuse, možete...neXt Joy sa ukusom višnje će vas sasvim vratiti u ove dane jer ukusom sasvim podseća na domaći sok od višnje koji je obeležio makar jedan deo vašeg detinjstva.

NeXt Joy višnja čeka da je dobro rashladite, poslužite svojim najdražima i zajedno uživate stvarajući neke nove letnje uspomene. I ne samo to, ponesite neXt Joy višnju sa sobom na neko putovanje jer dolazi u praktičnom pakovanju koje vam može biti uvek pri ruci. Neka vam bude podsetnik i na putu od posla do kuće i nazad da je leto najlepše godišnje doba obojeno najlepšim kiselo-slatkim ukusom višnje!