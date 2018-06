Zabavno i korisno: Preskakanje konopca je neverovatno blagotvorno za zdravlje

Povezane vesti



Iako se preskakanje konopca uglavnom povezuje s bokserima i devojčicama, brojni pozitivni uticaji te vežbe mogu se odnositi i na sve ostale.

-Skokovi su najbolja vežba za poboljšanje gustine kostiju, pod uslovom da su vaše kosti dovoljno jake da započnu skakanje, smatra dr Danijel V. Bari sa Univerziteta Kolorado u Denveru. Ukoliko imate istoriju bilo kakvog preloma ili porodičnu anamnezu osteoporoze, neophodno je da se konsultujete s fizijatrom pre skakanja.

Među blagodetima preskakanja konopca nalazi se čak i povećanje mentalnih i psihičkih sposobnosti. Američki koledž za sportsku medicinu ističe da je to izuzetna aerobna vežba za jačanje kardiovaskularnog sistema. Da biste osnažili srce i pluća, potrebno je da preskačete konopac od 12 do 20 minuta, tri do pet puta nedeljno. Ista vežba dovodi i do efikasnijeg disanja.

Poboljšava koordinaciju, smanjuje mogućnost povreda

Da li obraćali posebnu pažnju na stopala ili ne, naš mozak je svestan pokreta nogu prilikom preskakanja. Prema vodiču za trening boksera, uz više trikova koji se izvode vijačom, pojačavaju se svest i koordinacija. Ta praksa čini da vežbač bude „lakši” na nogama, poput trčanja sa preponama.

Preskakanje je dragocena vežba za sportiste koji na terenu trče, a zatim se naglo zaustavljaju i menjaju pravac, kao što je slučaj s košarkašima i teniserima. Oni su posebno izloženi povredama skočnog zgloba. Preskakanje konopca povećava snagu mišića skočnog zgloba i smanjuje mogućnost povrede.

Čini nas vitkim, pametnijim i smirenim

Za sagorevanje kalorija, vijača je efikasnija od trčanja.

-Ova aerobna vežba sagoreva 1.300 kalorija na sat, oko 0,1 kaloriju pri skoku“, piše Sajens dejli. Deset minuta preskakanja daje isti rezultat kao 12 km trčanja.

Preskakanje konopca može nas učiniti pametnijim i smirenijim. Angažovanje obe hemisfere mozga poboljšava prostornu svest, veštine čitanja, povećava se pamćenje i čini nas mentalno snažnijim. Skakanje poboljšava dinamičku ravnotežu i koordinaciju, reflekse, gustinu kostiju i mišićnu izdržljivost.

Postoji i biomehanička perspektiva koju analizira američki institut posvećen toj veštini (The Jump Rope Institute). Preskakanje konopca predstavlja pokret koji sadrži kružno kretanje sa ugaonim momentom. Telo liči na projektil ‒ podleže zakonima koji regulišu kretanje projektila ‒ dok je konopac dinamični zamajac i funkcioniše prema zakonima koji regulišu rotaciono kretanje. U sinhronoj i harmoničnoj koordinaciji tih pokreta, krije se izvor koncentracije i smirenosti u svim životnim prilikama, a ne samo u bokserskom ringu i na sportskim terenima.