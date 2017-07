Vuk Ršumović i Dragan Bijelogrlić snimaju film po romanu “Slučaj Vinča”

Roman “Slučaj Vinča”, čiji je autor profesor Medicinskog fakulteta i direktor Pejsmejker centra Kliničkog centra Srbije Goran Milašinović, biće ekranizovan. „Uzbudljivu ljudsku dramu sa elementima trilera“ o petoro ozračenih naučnika u „Vinči“ za veliko platno pripremaju Vuk Ršumović i Dragan Bijelogrlić.

Petnaestog oktobra 1958. godine oglasio se centralni alarm za detekciju povišenog radioaktivnog zračenja u Vinči. Tokom eksperimenta grupa mladih naučnika je ozračena. Za obolele od radijacione bolesti, jedino rešenje bilo je humana transplantacija koštane srži. Ona je obavljena u pariskom Institutu „Kiri“ prvi put u svetu.

Profesor Medicinskog fakulteta i direktor Pejsmejker centra Kliničkog centra Srbije Goran Milašinović napisao je roman Slučaj Vinča u kojem je opisao ta dramatična dešavanja.

– Dva najvažnija motiva su mi bila to što su osobe koje su ozračene, koje su obolele od radijacione bolesti, naši naučnici okrivljeni posle da je to zapravo bila jedna ljudska greška, što mislim da nije istina i u romanu pokušavam da pokažem da to zapravo nije istina, da su oni zapravo bili žrtve nauke, a ne ljudska greška u suštini – objasnio je autor knjige.

Kritičari kažu da je Slučaj Vinča veoma zanimljivo štivo.

– Moglo bi se reći da je ona zanimljiva po formi, da je ona provokativna po mogućnostima ishoda radnje i da je to stilski veoma homogena knjiga – ističe književni kritičar Petar Pijanović.

Prema ovoj knjizi priprema se i film po scenariju Vuka Ršumovića, a u režiji Dragana Bijelogrlića.

– Radni naziv filma je Čuvari formule i za sada je to tako. Mislim da to negde na dobar način opisuje našu priču koja u velikoj meri ima i filmskog zapleta, naravno i ljudske drame – navodi Ršumović.

Reditelj Dragan Bjelogrlić smatra da je autor ovu priču predstavio kao uzbudljivu ljudsku dramu sa elementima trilera.

– Posebno način na koji je on predstavio to delo je jedna izuzetno uzbudljiva ljudska drama sa elementima trilera koja je izuzetna inspiracija za film na kome upravo radimo Vuk Ršumović i ja – otkriva Bjelogrlić.

Roman je inspirisan istinitim događajem. Petoro ozračenih naučnika je preživelo transplantaciju, jedan nije.