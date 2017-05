Vodič za telo bez strija i celulita

Nemoguće ih je potpuno ukloniti, ali zahvaljujući našim savetima, strije i celulit će se manje videti. Čak ni žena sa najmanje sala nisu pošteđene napasti zvane celulit. Ipak, pre nego što se upustite u borbu s celulitom, potrebno je da se upoznate s najozloglašenijim neprijateljem lepote. Ono što je važno znati jeste da ni višedecenijska istraživanja nisu otkrila preparat koji može da ga ukoni, ali postoje tretmani koje možete da primenjujete ako želite da se manje vidi.

Šta možete da uradite u salonu

Borbu sa celulitom započnite odmah. U salonima lepote danas se nude razni tretmani, ali za tvrdokorni duboki celulit najbolje rešenje je akustik vejv terapi, odnosno terapija akustičnim talasima. Ona je najsavršenije i najsavremenije dostignuće u fizikalnoj terapiji namenjenoj borbi protiv celulita,

a studije pokazuju da je koža žena koje su radile tretman AWT elastičnija čak 110 odsto. Terapija se radi dva puta nedeljno u periodu od pet nedelja. Ako su vam pak noge otekle i pune vode, a celulit krupan, rešenje je LPG tretman. To je neinvazivna procedura, idealna za lečenje celulita koji je nastao nagomilavanjem tečnosti u međućelijskom prostoru.

Super letnja caka

Alge snažno ubrzavaju metabolizam i razmenu materija među ćelijama, pa je blato napravljeno upravo od njih veoma efikasan preparat u borbi protiv pomorandžine kore. Blato se nanosi na noge i zadnjicu svaki treći dan, telo se umota u foliju i tako ostaje 45 minuta. Koža će se zagrejati, a cirkulacija će biti podstaknuta.

A šta možete kod kuće

Uz zdravu ishranu, povećanu količinu vode i vežbanje najveći neprijatelj celulita u kućnim uslovima je masaža. Ručna masaža podrazumeva tehnike štipanja, masiranje šakama i ceđenja, a u kombinaciji sa kremama ili uljima od bršljena ili badema, koje su vrlo jeftine, daje odličan efekat. Masaža ne sme biti ni preblaga ni neprijatna, nešto između. Pre nego što počnete sa masažom, dobro se nauljite jer će koža kremu brzo upiti.

5 razloga zbog kojih je morska so dobra

• Ima anticelulit i antiejdžing efekat

• Podstiče metabolizam i izlučivanje suvišne tečnosti

• Čini kožu glatkom, zategnutom i čvrstom

• Daje joj vlažnost, svežinu i sjaj

Štipkajte se, cedite i masirajte

Štipajte prstima manja područja, ali i veća, poput kukova, butina i stomaka, kako bi krv došla do površine. Tako ćete ukloniti nagomilane toksine. Opustite mišiće i uhvatite delove kože obema rukama kao da cedite peškir. Na ovaj način masirajte butine i problematična područja na kukovima.

Područje zahvaćeno celulitom možete da gnječite i šakama. Jačim stiskanjem razbićete masne naslage, pa će se i metabolizam posle bolje boriti sa njima.

Celulit test

Palcem i kažiprstom uhvatite kožu na delu tela koji vam je sumnjiv, kao da želite da se uštinete. Ako vas zaboli, a koža je hladna i neravna kao pomorandžina kora imate celulit. U suprotnom, treba da smršate i zategnete se. Ili treba da uradite sve to.

Ublažite strije na 7 načina

Rozikaste, nekoliko milimetara široke linijice na bedrima, stomaku i grudima svedok su promena koje je trpelo naše telo dok je iz dečjeg prerastalo u žensko, od bucmastog postajalo vitko, nosilo i dojilo bebu. Iako pune uspomena, strije stvarno nisu lepe. Kada se jednom pojave, nikad ne nestaju u potpunosti. Bitno je naći način da postanu manje, pa zato na vreme počnite da ih tretirate adekvatnim preparatima. Dok su još crvenkaste, veća je šansa da ih neutrališete. Napadnite ih kremama, vitaminima i specijalnim tretmanima.

1. Podstičite cirkulaciju: masirajte se rukavicom ili četkom za masažu.

2. Mažite se: svakodnevno nanosite hranjive kreme ili losione na kritična područja kako biste održali elastičnost kože.

3. Odaberite preparat: on ne treba da bude efektan samo u hidrataciji spoljašnjeg sloja već treba da prodire u dublje slojeve kože, gde strije i nastaju.

4. Unosite vitamin E: ulje s vitaminom E smanjuje vidljivost strija.

5. Više vitamina A: odlično omekšava kožu, ali nije efektan kao retinoin ili retin-A, koji pomažu koži da stvori nove zdrave ćelije.

6. Voćne kiseline: ružino ulje ili mleko za telo koje sadrži voćne kiseline (AHA) takođe su dobar izbor.

7. Laserski tretmani: jedna mogućnost uklanjanja strija jeste i terapija laserom, koja je delotvorna samo ako su strije još mlade, to jest u fazi nastanka. Ipak, ne uklanjaju se strije do kraja, nego ih samo izbledi.