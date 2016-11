Voće pokreće jutarnje osmehe



Većini ljudi je teško da se ujutro lako probude i prolongiraju ustajanje iz kreveta što je duže moguće. Međutim, postoji odličan način da potpuno promenite svoju jutarnju rutinu i da sebi olakšate početak dana. Poznato je da voće ima brojne pozitivne efekte na naš organizam, posebno ako ga konzumirate u jutarnjim satima.

Zanimljivo je da energija koja dolazi upravo iz čistog voćnog soka može da nam obezbedi brzo buđenje, što može biti zgodno rešenje za sve koji tvrde da ujutru nemaju vremena da sebi spreme porciju voća ili ga ponesu sa sobom na posao. Uz neXt voćne sokove, ta preko neophodna pokretačka sila vam je bukvalno na dohvat ruke.

Sve što treba da uradite jeste da sebi sipate čašu omiljenog neXt ukusa i učinićete nekoliko dobrih stvari za vaše telo. Kao prvo hidiriraćete telo i mozak, unećete vitamine ali i hranljive materije koje će vas osvežiti i pripremiti za dan pred vama. U zimskim mesecima, kada nam nedostaje sunca i kada nam je raspoloženje na nižem nivou nego inače, čaša neXt soka može da nas vrati u letnje dane, tek ubrane pomorandže ili šareno šumsko voće.

Dok lagano ispijate svoju dnevnu dozu voća, pokušajte da zažmurite i koncentrišete se na asocijacije koje voćni ukusu bude u vama. Borovnica će vam u sećanje prizvati šetnju po prirodi, jabuka vas vraća kod bake na selo, a ananas je tu da vas opet odvede na neku egzotičnu plažu.

Za sve koji zaista žele da svom telu pruže najbolje tu je neXt od paradajza, krcat mineralima i vitaminima i uz sve to će vas sprečiti da dremate ispred kompjutera jer odlično deluje na krvni pritisak. Voće pokreće jutarnje osmehe koji traju ceo dan, a na vama je samo da izaberete omiljene ukuse i uživate u njima. Dok razmišljate What’s your neXt evo još nekih zanimljivosti o dobrobitima voća.