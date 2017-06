Veselin Jevrosimović: Rajski salaš u srcu Vojvodine

Sve je prisutnija potreba stanovnika velikih gradova da pobegnu što dalje od gužve i buke velegrada. Oaze mira unutar Srbije sve više su privlačne ljudima umornim od gradske vreve. Mnogi kažu da na salašima u Vojvodini vreme sporije teče, a da svaki predah duže traje. Poznati poslovni čovek, predsednik kompanije „Com Trade Group“, Veselin Jevrosimović, u vojvođanskom mestu Perlez stvorio je oazu mira po svojoj meri. Na samo trideset pet minuta vožnje automobilom od Beograda bivši državni reprezentativac u atletici i šampion Univerzitetske lige u skoku s motkom izgradio je salaš neobične lepote koji, i pored toga što je uređen u eklektičnom stilu, verno oslikava tradicionalni život u ravnici. Veselinov salaš koji danas krasi Perlez nastao je na mestu starog salaša, poznate perleške porodice koja je tu živela pre dvesta godina. Današnje imanje ima centralnu kuću, tri čardaka, kulu, bazen, streljanu u bašti i mini spa-centar.

Vlasnik multinacionalne korporacije „Com Trade Group“, koja ove godine slavi jubilarnu dvadesetu godišnjicu postojanja, veliki je ljubitelj prirode. Salaš u Perlezu produkt je sinergije dvaju ljubavi – onoj prema prirodi i estetici.

– Želeo sam da napravim idealno mesto za odmor i da ono izgleda kao ovaj salaš. Ipak, cela zamisao potekla je od našeg poznatog fotografa Petra Vujanića, on je idejni tvorac izgleda salaša. Nisam mu se mešao u posao. Pošto ne volim da se meni neko meša u posao koji znam, onda ni ja drugima ne želim, pogotovo ljudima koji nešto znaju bolje od mene. Dogovorili smo se oko pravca kako bi trebalo da izgleda imanje sa zdanjima. On je imao viziju i posle razgovora sa mnom samo ju je kompletirao i sproveo u delo. Sve je Petrovo idejno delo – na početku skromno kaže Veselin Jevrosimović, dok ljubazno dočekuje ekipu magazina „Hello!“. Priroda, kao i zdanja magičnog izgleda, koja čine originalni salaš, zadivljujuća su već na prvi pogled.

Ipak, domaćin spektakularnog salaša ostavlja najjači utisak. Dobrota kojom zrači i skromnost koja se primećuje dok govori o sebi Veselina potpuno izdvaja od uobičajene slike čelnika uspešnih kompanija. Diplomirao je menadžment na američkom Univerzitetu “Florida”, a u toku poslovanja njegove kompanije dobio je niz stručnih nagrada. Svestrani Begrađanin, zanimljive biografije, do sada je mnogo toga ostvario, za šta je više puta i nagrađivan. Do sada je izabran za počasnog građanina Bostona, najboljeg menadžera Jugoistočne Evrope, “legendu IT industrije” u Monte Karlu, a proglašen je i za najinventivnijeg investitora Jugoistočne Evrope.

Ljubazni domaćin, čije su odlike društveni aktivizam i podrška humanitarnim organizacijama, na početku razgovora govori o ljubavi prema prirodi.

– Od malih nogu volim prirodu, odrastao sam na selu odakle su moji roditelji. Moje selo Mali Borak, u kome sam provodio veliki deo svog vremena, nažalost sam izgubio, više ne postoji. Ono je nestalo je zbog širenja površinskih kopova rudarskog basena. Tog sela kraj Lajkovca više nema ni na geografskoj karti. Iseljeni su svi žitelji, kuće su nestale, kao i geografski teren, čak su i groblja iseljena. Time je na neki način otkinut deo mene. Navikao sam tamo da idem i da provodim vreme sa ljudima sa kojima sam voleo da delim jednostavne, ljudske priče. Ovaj salaš je koliko-toliko kompenzacija za moj rodni kraj. Iako je to u suštini nemoguće, jer mesto mog detinjstva ima posebnu emociju u mom srcu, Perlez je biser srpske prirode. Šteta je što malo ljudi zna za Perlez i Carsku baru.

Šta biste ljudima koji nisu upoznati sa lepotama ovog mesta najpre rekli?

– Na samo trideset pet minuta vožnje automobilom od Beograda ili Novog Sada, ili petnaest minuta od Zrenjanina, nalazi se jedan netaknut deo prirode. Ima potencijal da bude, ne samo domaća, već evropska ili svetska atrakcija ako se uzme u obzir da je Carska bara jedan od najvećih rezervata ptica u Evropi.

Kako ste vi otkrili ovo vojvođansko mesto?

– Slučajno. Tražio sam mesto gde bih iz grada mogao da pobegnem u prirodu. Godinama sam tražio ambijent poput ovoga. Želeo sam da napravim nešto u prirodi, ali da nije daleko od Beograda. Pošto mnogo putujem zbog posla bilo mi je važno da do moje „oaze mira“ ne putujem dugo.

Kada ste počeli sa radom i kada je kuća završena?

– Stari salaš koji je bio na ovom mestu je rekontruisan. Ovo zdanje je rekonstrukcija starog salaša poznate perleške porodice koja je na ovom mestu živela pre skoro dvesta godina. S radovima smo počeli pre dve godine, a intenzivirali smo ih prošle godine i veći deo poslova je završen pre tri meseca. Budući da je imanje veliko, ima još dosta da se radi, ali se radujem zbog toga.

Opišite nam malo stambeni prostor na imanju?

– U centralnoj kući se nalazi trpezarija, spavaće sobe, tavan, muška soba i prostorija za odmor i razonodu. Od druge kuće napravljen je mini spa-centar. Postoje tri čardaka na salašu, a svaki je posebna celina. Posebno je zanimljiva kula koja još nije gotova. Ona je predviđena za uživanje u pogledu na predivnu prirodu, a odmah do imanja nalazi se Carska bara. Kada se uveče pogase svetla, neverovatan je pogled i na nebo, i najmanja zvezda se vidi golim okom. Čardaci su napravljeni za odmor, iznutra su obloženi trskom, a poznato je da je trska prirodni izolator i rashlađivač, te je u njima vrlo prijatno odmarati se.

