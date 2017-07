U čemu žene najviše greše u nezi lica i tela

Većina žena se neguje na standradni, opšte prihvaćeni način i dobrim delom po savetima nasleđenim od naših majki i baka. Dobar deo tih navika i rituala jeste ispravan i delotvoran, ali postoji i izvestan broj za koje ni ne slutimo da ne samo što nisu korisni, već su i kontraproduktivni.

Neke od najčešćih geška koje je izdvojio časopis “She”, a mi vam prenosimo, su sledeće:





ZABLUDA: Sapun je odlično sredstvo za pranje kože

Možda vam se čini da jedino sapunom zaista možete očistiti kožu – i u pravu ste. Ali sapun će je očistiti i više nego što je potrebno. Čini vam se da je koža gotovo gumena, a prst samo što ne “škripi” po površini – u stvari, pored nečistoće uklonili ste i potrebno ulje i vodu.

To vam daje taj snažni osećaj čistoće. Međutim, nakon sapuna, koža je nezaštićena sve dok se ne obnovi prirodna ravnoteža površinskog sloja.

Najbolji način za čišćenje pružaju mleko, krema ili gel za čišćenje. Ipak, u zadnje vrijeme na tržištu se mogu naći i sapuni koji neguju kožu, ali i sa njima budite oprezni. Bilo koje sredstvo koje nakon pranja ostavlja osećaj zategnute i isprane kože zaobilazite u širokom luku.

ZABLUDA: Šampon gubi delotvornost ako se kosa „navikne” na njega

Šampon služi za održavanje čistoće kose: uklanja masnoću, ostatake proizvoda za oblikovanje i slično, baš kao što sapun čisti kožu, dok regenerator neguje kosu: hrani je i hidrira i čini sjajnom.

Neki šamponi sadrže supstance koje „zaostaju” na kosi i daju joj vlažnost, pa to može stvoriti osećaj masne kose iako je tek oprana. Upravo se taj osećaj povezuje sa stvaranjem otpornosti na šampon. Zabluda da šampon gubi efekat ako se kosa „navikne” na nega je upravo proizašla iz te činjenice.

Ali, vrlo je važno da se šampon, ali i regenerator, dobro isperu s kose jer iako zvuči gotovo neverovatno, većina žena to ne radi! Frizeri preporučuju da dva puta mesečno kosu perete šamponom za dubinsko čišćenje, tako ćete u potpunosti ukloniti zaostale proizvode za oblikovenje kose.

ZABLUDA: Krema sa SPF 30 nudi dvostruko veću zaštitu od one sa SPF 15

U stvarnosti, SPF 30 nudi samo četiri odsto više zaštite od one s oznakom SPF 15. Ključ dobre zaštite je nanošenje debelog sloja, i to najbolje u čestom ponavljanju postupka i izbegavanju izlaganja suncu u najkritičnijim satima – od 11 do 16 sati.

Preporučuje se nanošenje kreme za sunčanje svaka dva sata. Vrlo je važno da se zaštitna krema nanese i do 30 minuta pre izlaska na sunce jer će samo na taj način biti doći do izražaja njen potpuni učinak. Posebnu pažnju treba posvetite mestima koja se često zaborave, a zapravo su jako osetljiva i gotovo uvek izložena – uši, nos, dekolte, ramena.

ZABLUDA: Manje sna, veći podočnjaci

Najčešći uzrok podočnjaka su prošireni kapilari koje se primjećuju kroz tanku kožu. Prema tome, zasluge najviše pripadaju genetici. Čak su neka istraživanja pokazala da nespavanje i umor može izazvati skupljanje tečnosti u vrećicama ispod očiju, a ta blaga natečenost prikriva tamne kolutove.

Isto tako tamni podočnjaci mogu ukazivati na različita stanja: nedovoljno sna, sezonske alergije, slabu cirkulacija, previše soli u hrani ili ukazivati na neku bolest.

San je povezan s podočnjacima utoliko što se dok spavamo cirkulacija ubrzava, a time i izbacivanje štetnih i snabdevanje kože preko potrebnim materijama, npr kiseonikom. Međutim, iako su podočnjaci prvenstveno genetsko nasleđe, treba se pobrinuti da se ipak smanje koliko god je to moguće.

Jedan od najboljih načina je da u organizam unosite dovoljno tečnosti, vitamina C, izbegavajte promaju, boravak u zadimljenim prostorijama, preveliko zamaranje očiju, te dovoljno sna. Takođe se preporuča pijenje čaja, i to od koprive ili peršuna.

ZABLUDA: Starenje kože stvar je gena i ne može se usporiti

Genetika doista određuje kakav tip kože ćemo imati, ali velik uticaj imaju i drugi faktori i naše navike. Izlaganje suncu, konzumiranje alkohola, pušenje, stres, loša probava i malo sna bitno utiču na izgled kože. Prema mišljenju većine medicinskih stručnjaka, glavni uzročnici bolesti i starenja su slobodni radikali. Ne samo da uzrokuju pojavu bora nego i akne, preosetljivost kože, staračke mrlje i gubitak elastičnosti.

Broj slobodnih radikala koje naše telo proizvodi može se smanjiti pravilnijim načinom života – manje izlaganje suncu, manje stresa i više odmora. Osim toga, redovno nanošenje proizvoda za negu – kreme sa zaštitnim faktorom protiv štetnog sunčevog zračenja, kreme i serumi za negu protiv bora i slično i hrana bogata antioksidantima, ne mogu sprečiti, ali u svakom slučaju mogu usporiti starenje kože.