Trio My Baby: Srbija je naša druga kuća

Povezane vesti



Holandska koncertna atrakcija My Baby nastupiće ovog vikenda u Novom Sadu (petak, 12. maj, Firchie Think Tank Studio) i Beogradu (13. maj, sala Amerikana beogradskog Doma omladine), dok će 17. maja svirati u Jagodini (Gimnazija ‘Svetozar Marković’), a pred novu posetu Srbiji kažu da jedva čekaju susret sa našom publikom.

– Srbiju smo počeli da osećamo kao naš drugi dom. Ne možemo da dočekamo da se opet vidimo kako bismo vam predstavili naše nove pesme. Nadamo se da će ljudi doći u velikom broju i da ćemo na predstojećim koncertima zajedno napraviti posebnu atmosferu, kao tokom naših prethodnih poseta – kažu članovi benda My Baby, koji su bili raspoloženi da odgovore na još par pitanja.

Koncerti u Srbiji deo su turneje na kojoj promovišete novi album “Prehistoric Rhythm”, šta nam ovog puta plesna muzika govori kroz arhetipske muzičke žanrove kao što su bluz i gospel? Gde ste pronašli inspiraciju za pesme sa novog albuma?

– Počeli smo da stvaramo materijal koristeći tribalni ritam u više doslovnom smislu. Kopajući dublje po onom šta je muzika značila našim plemenskim precima smo došli do inspiracije za nove pesme. Blues i gospel su manje izraženi stilski ali su i dalje istaknuti kao nešto što usmerava zvuk odražavajući naše muzičke korene.

Iako je vaš muzički izraz moderan, u smislu novog čitanja bluesa, soula i crne muzike uopšte, on je i duboko iskonski, jer, posebno na koncertima, podstiče zajedničko, tribalno uživanje u muzici. Recite nam nešto više o ovom i da li mislite da je muzika sve više samo zabava mladim ljudima?

– Puno mladih ide na žurke sa plesnom muzikom zbog zabave i socijalne interakcije. Ali to je samo po sebi neka vrsta rituala. Ljudi su “primorani” da budu zajedno kako bi stvorili osećaj zajedništva i to je nešto u našoj kulturi što se proteže do najranijih vremena. Mi smo u potrazi za tim jedinstvom kako bismo pobegli od egzistencijanog nemira.

Koje blues i rock autore i bendove cenite? Da li je neko od njih posebno uticao na vas?

– Predratni blues autori kao što su Son House i Skip James su uticali na nas, kao i John Lee Hooker. Ali takođe i gospel grupe kao što je na primer The Staple Singers. Bob Dylan i The Band su stalna inspiracija. Posebno “The Basement Tapes” i rani albumi The Band.

Upravo ste objavili novi spot za “Cosmic Radio”, drugi po redu singl sa novog albuma “Prehistoric Rhythm”, o čemu govori ova pesma i kako je nastala?

– Pesma je nastala pod uticajem zaista jako puno stvari koje smo slušali. Afrički funk iz ’80-ih, Bhangra trip hop iz Indije, kao i nekoliko ‘fight the power’ folk himni. Čak nam je i Če Gevara pao na pamet. To je snažna osuda nejednake raspodele bogastva i poziv da se proširi poruka empatije i svesnosti kroz fantastične talase kosmičkog radija na koje mi tako očajnički pokušavamo da se priključimo. Mi se tako često ne pridržavamo obećanja koja smo dali sebi kako bismo osigurali svetliju budućnost. Naša nesposobnost ostavlja nas sa osećanjem kolektivne krivice, ali nada postoji. Verovanje u kosmičke veze koje nam daje veru u moć da utičemo na promene uprkos nevoljama.

Svi oni koji su bili na prošla dva koncerta My Baby u Beogradu znaju da reč “koncertna atrakcija” u njihovom slučaju nije samo fraza već precizan opis ultimativnog plesnog blues-rock doživljaja koji ovaj bend isporučuje. O tome najviše govori podatak da se publika atraktivnog trija u Beogradu (i Novom Sadu) značajno uvećala od njihovog prvog koncerta, a ovog puta bend će nastupiti i u Jagodini.