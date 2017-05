Svetozaru Cvetkoviću nagrada kritike u Hjustonu

Srpski glumac Svetozar Cvetković dobio je nagradu kritike za najboljeg glumca na 50. međunarodnom filmskom festivalu „Vorldfest“ u Hjustonu.

Cvetkoviću je priznanje pripalo za ulogu u filmu You Go to My Head, koji je režirao belgijski producent i reditelj Dimitri de Klerk, navodi se u saopštenju producentske kuće „Testament films“.

– Ovo je lepa vest, pogotovo što priznanje dolazi od ljudi koji vas ne poznaju, ili vas čak možda nisu nikad ni gledali – kaže nagrađeni glumac.

Cvetković nije bio u mogućnosti da prisustvuje ceremoniji dodele nagrade “The Houston Film Critics Society Best Actor Award”, ali ističe da se oseća pomalo nestvarno, i istovremeno ponosno, kad pogleda ko je sve na ovome festivalu laureat.

Među glumcima ovogodišnji dobitnici nagrada u zvaničnoj konkurenciji su Natali Portman, Džef Bridžis i Kejsi Aflek.

You Go to My Head je nezavisna, niskobudžetna francusko-nemačko-američka koprodukcija, snimana 2015. godine sa vrlo malom ekipom, u Marakešu i pustinjskim predelima Maroka.

Reditelj De Klerk (kod nas poznat kao izvršni producent filma Gorana Markovića Srbija, godine nulte), koji je takođe dobio nagrade za režiju i film u celini, izjavio je da je srećan što je njegov film ostvario uspeh na najmasovnijem američkom filmskom festivalu, i u gradu u kojem je Vim Venders radio svoj Pariz – Teksas, jer mu je Venders bio inspiracija.

Reč je o ljubavnoj priči, kako to reditelj kaže „o filmskom Tadž Mahalu“. Cvetković ističe da voli da radi sa rediteljima koji imaju nepokolebljivu autorsku viziju, i da je ovo jedan takav slučaj.

Dizajner tona bio je Novica Jankov, iz Srbije. Očekuje se da film uskoro bude prikazan i u Beogradu, uz prisustvo reditelja.

Cvetković je nosilac značajnog internacionalnog filmskog priznanja – 1993. godine na festivalu u nemačkom gradu Manhajmu dobio je nagradu stručnog žirija za ulogu u kultnom filmu Dušana Makavejeva Gorila se kupa u podne.

Našoj publici poznato je da je radio sa najboljim domaćim rediteljima, od Žike Pavlovića, Puriše Đorđevića, Gorana Paskaljevića, Gorana Markovića do Miše Radivojevića, ostvarivši više od osamdeset uloga. Producirao je pet igranih filmova.

Osnivač je producentske kuće „Testament films“.