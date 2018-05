Sve svetske zvezde odlepile za njima: I Rijana deo globalne Migomanije!

Prvi ponedeljak u maju svake godine rezervisan je za Met Galu. Reč je o najvećem modnom događaju u godini, poznatom kao “modni Oskari”, a tema ove godine nosila je naziv “Nebeska tela: Moda i katolička mašta.”

Rijana je svojom kreacijom, koja podseća na papinu odoru, bila najveća zvezda čuvene Met Gala svečanosti, a članovi sastava Migos, koji su ujedno i hedlajneri ovogodišnjeg Exit festivala, su joj i te kako parirali. Oni su proglašeni za najbolje obučene muškarce na spektakularnoj večeri, a pop diva nije odolela, a da ne pozira sa njima.

Migos su svoj veliki muzički debi imali sa numerom “Versace”, pa ne čudi što su za Met Gala izabrali upravo kreacije ove modne kuće. Hip-hop trojka Migos je svojim izdanjem ukrala šou u noći visoke mode. Nosili su upadljiva odela u bojama koje su zaštitni znak Versaćea, a sve to praćeno odgovarajućim nakitom.

Migos na Met Gala crvenom tepihu:

Rijana je pak nosila Margiela haljinu sa korsetom, a fotografija sa hip-hop trojkom već ima više od 2.7 miliona lajkova.

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on May 9, 2018 at 9:59am PDT

Migos će na EXIT festivalu, koji će bitiće održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi nastupiti zajedno sa nekim od najtraženijih svetskih zvezda kao što su Grace Jones, David Guetta, Martin Garrix, Ziggy Marley, Fever Ray, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Sevdaliza, Maceo Plex, Solomun, Madball, Amelie Lens, Ben Klock, Dog Eat Dog, Slaves, Jax Jones, Ofenbach, Idles, Mahmut Orhan, Carl Craig, Tale of Us, Burak Yeter, Brujeria, Ofenbach, Slapshot, Asphyx, Bombers i mnogi druge.