Stiven Hoking: Ljudi moraju da pronađu novi dom u svemiru u narednih 200 do 500 godina!

Britanski fizičar Stiven Hoking upozorio je javnost da ljudi moraju da pronađu novi dom u svemiru u narednih 200 do 500 godina, ako prežive do tada.

On je takođe spomenuo i američkog predsednika Donalda Trampa i njegovu odluku da se SAD povuče iz sporazuma o klimi.

– Ne negiram važnost suzbijanja klimatskih promena i globalnog zagrevanja, za razliku od Trampa, koji je doneo najlošiju odluku koju je svet ikada video.

Hoking je pozvao vodeće nacije da pošalju astronaute na Mesec do 2020. godine kako bi istraživanja svemira ponovo bila pokrenuta. Takođe, naveo je da bi u narednih 30 godina trebalo izgraditi lunarnu bazu do 2025. omogućiti ljudima da lete na mesec.

– Širenje u svemiru će u potpunosti promeniti budućnost čovečanstva. Nadam se da će jedinstven cilj ujediniti konkurentske nacije, kako bismo se zajedno suočili sa izazovima koji su pred nama. Nov i ambiciozan program bi zainteresovao mlade ljude za oblasti poput astrofizike i kosmologije.

On je dodao da je Zemlja ugrožena u toliko sfera da mu je teško da ostane pozitivan.

– Pretnje su jako velike i veoma brojne, a naši fizički resursi su isušeni alarmantnom brzinom.

Profesor Hoking trenutno radi sa ruskim milijarderom Jurijem Milnerom na projektu “Breaktrhough Starshot“ koji ima za cilj da pošalje malu svemirsku letelicu do našeg najbližeg galaktičkog suseda Alfa Kentaurija i to brzinom koja je mnogo veća od one koju smo do sada mogli da postignemo u svemirskom istraživanju.

Minijaturni saletit navodiće laseri sa zemlje, a do odredišta bi trebalo da stigne u narednih 20 godina.

– Vreme je da istražimo druge solarne sisteme. Uveren sam da ljudi moraju da napuste Zemlju.

Postoji oko hiljadu zvezda koje su od Zemlje udaljene 30 svetlosnih godina. Čak i da jedan procenat njih ima planete čija je veličina slična Zemljinoj, imamo deset potencijalnih novih svetova – dodaje Hoking. Takođe, ističe da čovečanstvo stoji na pragu nove ere.

– Kolonizacija drugih planeta više nije naučna fantastika, postaje naučna činjenica. Ako se čovečanstvo nastavi u narednih million godina, naša budućnost će biti hodanje po tlu kojim niko nikada nije prošao.