Spektakl u Beogradu: Nik Kejv održao koncert za pamćenje

Australijski muzičar Nik Kejv održao je sinoć koncert za pamćenje sa svojim bendom “The Bad Seeds” u prepunoj Beogradskoj areni.

Sa karijerom dugom 34 godine, Nik Kejv zajedno sa svojim bendom, inspiriše neverovatnu odanost svojih fanova, čime može da se pohvali nekolicina njegovih kolega. Zato ne čudi što je Arena bila rasprodata i što su najudaljenija mesta bila popunjena.

“The Bad Seeds” zvučali su neverovatno dok su elegantno prelazili sa nežnih na frenetične ritmove, dok je Kejv svojom pojavom i glasom hipnotisao sve prisutne.

Australijska zvezda je koncert otvorila sedeći na stolici, ali je veći deo koncerta proveo sa svojim obožavaocima, dodirujući ruke obožavatelja u prvimi redovima. Tražio je od njih da tapšu, pevaju i što je najvažnije podele emocije iz pesama.

A post shared by Sergii Novokhatskyi (@navahac) on Oct 29, 2017 at 1:24am PDT

Veći deo set liste, činile su numere sa novog albuma “Skeleton tree”, koji je nastao u periodu kada je Kejv izgubio sina.

“Jesus alone”, “Magneto”, “Girl in amber”, “I need you”, “Skeleton tree”, smenjivale su se jedna sa drugom. Sa druge strane, numere kao što su, “Higgs Boson blues”, “From her to eternity”, donele su frenetični ritam i iznenađenje.

“Rekao sam vam da će ova publika biti neverovatna”, uzviknuo je svom bendu Nik Kejv u jednom momentu.

A post shared by Ema Morrison Mitkoska (@ema_morrison) on Oct 29, 2017 at 1:30am PDT

Publika je zajedno sa Kejvom pevala numere “The ship song” i “Jubilee street”, a poseban trenutak na koncertu nastaje za vreme izvođenja numere “Into my arms”.

“Hvala vam mnogo, prelepi ste. Hvala Beograde”, ponavljao je muzičar.

Posle nekoliko minuta energičnog aplaudiranja, Kejv se vratio na scenu sa svojim bendom i veliko finale koncerta počelo je numerom “Weeping song”.

Tada se Kejv još više približio publici, išetavši sa glavnog dela bine. Prepuna Arena je bez daha pratila svaki Kejvov znak, pevajući zajedno sa njim.

Pesmom “Push the sky away”, Kejv je publiku pozvao da mu se pridruži na bini i pedesetak ljudi iskoristilo je priliku da oduševljeno igra sa slavnim muzičarem.

Posle 150 minuta, Kejv je završio koncert.