Šon Pol za finale Sea Dance festivala! (video)

Jedna od najprepoznatljivijih svetskih muzičkih zvezda Šon Pol u subotu, 15. jula napraviće završnu žurku ovogodišnjeg, četvrtog po redu Sea Dance festivala!

Popularni Jamajčanin, dobitnik dve Gremi i čak četiri MOBO nagrade, iza sebe ima preko 30 svetskih hitova kao što su “Get Busy”, “Temperature”, “Gimme The Light” i “We Be Burning”, a na toj listi posebno se izdvajaju njegovi već legendarni dueti! Ove zime je planetu osvojio uz megahit “Rockabye” i grupu Clean Bandit, a već u narednim nedeljama smeši mu se i novi Gremi za pesmu “Cheap Thrills” koju peva u duetu sa Sijom.

O legendarnosti muzičara iz Kingstona najbolje govori lista zvezda sa kojima je snimio duete, a gde se nalaze i Bijonse, Rijana, Kajli Minog, Džej Zi, Enrike Iglesias, Santana, Major Lazer, Niki Minaž, Misi Eliot i desetine drugih. Ali kao da to nije dovoljno, Šon Pol se ovih dana kreće prema samom vrhu britanske top liste sa potpuno novim hitom “No Lie”, koji je već stigao na domaće radio stanice, a u kojem mu gostuje nova zvezda u usponu Dua Lipa!

Šon Pol je za nepune dve decenije potpisao autorstvo na vrtoglavih 200 pesama na svetskoj sceni radeći sa vodećim zvezdama i izdavačkim kućama. Od toga, čak 36 singlova je ušlo u prvih 100 na američkoj i britanskoj listi, od čega polovina u prvih 10, dok je čak sedam singlova stiglo na prvo mesto! Pravu uvertiru u veliku žurku na plaži prirediće hip-hop trio Bad Copy, te domaćini Sea Dance festivala, kotorski tandem Who See!

Šon Pol, multi-platinasti muzičar prepoznatljivog glasa i karakterističnog dancehall-reggae stila vinuo se u zvezde 2002. godine sa svojim drugim albumom “Dutty Rock” koji je prodat u preko šest miliona primeraka širom sveta i sa kojim je “maznuo” svoju prvu Gremi nagradu! Na albumu se našao i hit “Get Busy” koji se našao na prvom mestu američke Billboard “Hot 100” liste, što je odmah ubrzo ponovio i sa pesmom “Temperature”!

Pored osvajanja i drugog Gremija, bio je još nekoliko puta nominovan za ovu prestižnu nagradu, a u njegovoj kolekciji blista i sijaset popularnih MTV i VMA nagrada. Hit singl “Rockabye” koji je Šon Poluradio sa grupom Clean Bandit, unazad nekoliko nedelja je proveo na prvom mestu većine svetskih top lista, a numera je pokupila nominacije za čak dve BRIT nagrade.

Treću nominaciju za najvažniju muzičku nagradu u Evropi, Sean Paul je stekao zahvaljujući numeri “Hair” sa grupom Little Mix i to u kategoriji za najbolji spot godine. Najveći aktuelni hit od svih je svakako “Cheap Thrills” koji je uradio u saradnji sa Sijom, a koji trenutno broji preko 700 miliona YouTube pregleda! Pesma se našla i na listi nominacija u čak dve kategorije za prestižnu Gremi nagradu, a novi album Šona Pola, na kojem gostuju Šakira,Afrojack i Dejvid Geta ubrzo će biti objavljen i već mu se prognozira najviši plasman.

Svoj nastup na Jazu potvrdili su Ajs Nigrutin, Wikluh Sky i Timbe, popularni reperi iz grupe Bad Copy. Usijanje pred koncert Sean Paula napraviće domaći megahitovi “Esi mi dobar”, “Uno, due, tre”, “Idemo odmah”, „Ljubav ili pivo“ i mnoge druge. Dobitnici MTV Best Adria Act nagrade hip-hop tandem Who See, rezidenti najvećeg crnogorskog festivala, i ove godine će razigrati publiku svojim sjajnim numerama “Đe se kupaš”, “Nemam ti kad”, “Dinamida”, “Nije preša” i drugim. Moguće i da će nas sve obradovati premijernim izvođenjem neke nove pesme, kao što su to prošle godine uradili sa “Sobe Zimmer Rooms’’ koja je ubrzo zatim postala pravi hit!

Promotivna cena ulaznica za EXIT Leto ljubavi 2017

Ulaznice za Sea Dance festival, koji će biti održan na plaži Jaz u Budvi od 13. do 15. jula, dostupne su po poklon ceni sa 60% popusta od 3.990 dinara u prodajnoj mreži Gigstix na preko 80 prodajnih mesta širom Srbije, kao i online putem Gigstix.com. Ulaznice za festival mogu se kupiti i u paketu EXIT Avantura (EXIT+Sea Dance) po ceni od 6.990 dinara, kao i u paketu EXIT Summer of Love (EXIT+Sea Dance+Sea Star) po ceni od 7.990 dinara. Za sve ljubitelje letnje avanture dostupni su i posebno skrojeni turistički paketi koji obuhvataju ulaznice i smeštaj, po ceni već od 49 eur putem sajta exittrip.org.

EXIT tim ove godine spojiće čak četiri festivala u regionu u jedinstveno EXIT Leto ljubavi 2017. Prvi u nizu je Sea Star, koji će se 26. i 27. maja održati u gradu Umagu, sledeći je Revolution festival u Temišvaru, 2. i 3. juna, a odmah nakon EXIT festivala, od 6. do 9. jula, sledi četvrto izdanje Sea Dance festivala od 13. do 15. jula.