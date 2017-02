Snima se rimejk “Kralja lavova”: Ko je novi Simba

Donald Glover pozajmljivače glas Simbi u rimejku slavnog Diznijevog crtanog filma “Kralj lavova” (The Lion King).

Reditlj Džon Favro objavio je tu vest na Tviteru i otkrio da će Džejms Erl Džouns ponovo igrati Mufasu, voljenog Simbinog oca.

Tri stvari zabranjene u “Diznijevim” filmovima

Džef Nejtanson, omiljeni scenarista Stivena Spilberga, piše i za rimejk animiranog klasika, koji se smatra jednim od najboljih Diznijevih filmova svih vremena.

U originalnom filmu premijerno prikazanom 1994. Džonatan Tejlor Tomas pozajmljuje glas Simbi, dok je starijoj verziji lika glas dao Metju Broderik.

Potvrđeno je da će Glover dobiti ulogu Landa Kalrisijana u spinofu “Ratova zvezda” koji se trenutno snima i čija je centralna figura Han Solo.

