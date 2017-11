Smem – ne smem – najgori metod za gubljenje kilograma

Koliko puta ste čuli da neko kaže – “Naredna dva meseca neću okusiti slatko“, a često je spreman da u trenutku naleta motivacije to i potpiše. Međutim, neretko ta motivacija traje dan, dva. Snaga želje je neverovatna posebno kada je prati motivacija – što bi značilo da ako nešto jako želite nećete pokleći pred izazovom. Ali, nije baš tako jednostavno.

Zašto su popularne dijete loše?

Snaga želje je kao mišić – možete da povećavate snagu, ali do određene granice. Ovaj mišić se pak, opušta svaki put kada prođete pored prodavnice brze hrane ili odolevate da gricnete kolač. Vaš motivacioni mišić popušta još više u drugim situacijama koje čak nemaju ni veze sa hranom – teško vam pada viđanje sa drugaricama jer ne možete da podnesete da ne popijete koktel u njihovom društvu, ceo svoj poslovni i društveni život planirate prema tome šta se sme, a šta ne sme i razmišljanje o tome kako da sačuvate sebe od izazova preuzima vaš život. Na kraju osećate da uzdržavanjem od zadovoljstava koje hrana donosi gubite kontrolu u životu – posustajete, a onda krivite sebe, svoju disciplinu, preispitujete motivaciju, pa čak i organizaciju života. Negativna klima dalje podstiče loše misli i nerazumne stavove poput onih da ste loša osoba ako ste prekršili određeno pravilo neke dijete. Napokon, ograničavanje već oslabljenog mišića rezultira stresom. Vaše telo luči više kortizola što znači da se teže neko ikad opirete izazovima u ishrani, a to se odražva na energetski balans organizma, a posebno well-being.

Jedini način za gubitak kilograma

Vaša želja da izgubite par kilograma viška ne sme da bude impulsivna kako ne biste gajili trenutnu motivaciju. Jednostavno promenite način na koji razmišljate – umesto da sebe sankcionišete čuvenim rečima “NE SMEM da pojedem kolač“, pokušajte da ga uvrsite u svoj dnevni režim ishrane i možda umesto uobičajene doze častite sebe polovinom porcije. Istog momenta kada ste to uradili doveli ste sebe u stanje mentalnog mira – baš zato što ste to sami odabrali i svesno uživali! Nećete osećati krivicu jer se niste prejeli niti postavili prepreku na putu ka gubitku kilograma. Što pre izađete iz “smem-ne smem“ začaranog kruga to ćete pre shvatiti da vam određene namirnice prijaju i čine dobro za vaš organizam, a ako ih konzumirate na pravi način, ne štete vašoj liniji.

Dakle, nema ničeg lošeg u tome da konzumirate omiljeni kolač, palačinke, gazirana pića, posebno ne uz mnogobrojne niskokalorijske i nekalorijske varijante slatkih pića poput Coca-Cole Zero. Osim toga, izbacivanje ugljenih hidrata, odnosno šećera iz svakodnevne ishrane je, prema rečima nutricioniste Ljubiše Kneževića, nerazuman potez budući da su šećeri pogonsko gorivo za organizam. A bez tog goriva, organizam ne može da dostigne dnevni energetski balans niti sveopšte životno zadovoljstvo.

Kako dostići umerenost?

Sve je stvar navike! Navike kontrolišu mozak, posebno deo zadužen za samokontrolu. Navikavajući se na drugačije izbore, a možda čak iste izbore na malo drugačiji način, lakše ćete doći do cilja i brže odbaciti „smem-ne smem“ način razmišljanja koji dovodi do stresa i lošeg stanja organizma. Čak iako pojedete namirnicu koju bi neka od popularnih dijeta smatrala „neprihvatljivim“ na putu do gubljenja kilogramima, pokazivanjem popustljivosti prema sebi nećete u njoj preterati. Na primer, pojeli ste jedan keks, a kud je jedan tu su i dva. Evo prave istine o ovoj situaciji – umesto se osećate loše što ste to uradili, budite svesni da se od dva keksa nećete ugojiti, a takođe budiste svesni da i bez ta dva pojedena keksa nećete postati model jer se kilogrami izgubljeni na brzinu, još brže vraćaju.

