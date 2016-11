Sloboda Mićalović otkriva: Ne ide mi u prilog da se cementiram jakom šminkom

Glumica Sloboda Mićalović otkrila je tajnu kako neguje svoj ten.

Poznati ste po lepom tenu. Koji su vaši obavezni rituali kada je reč o nezi lica?

– Koliko god da sam umorna ili koliko god da se kasno vratim s posla, nikada ne preskačem čišćenje lica. Moje lice je moj alat, za mene nije samo važno da privatno izgledam negovano, što inače volim, već mi je to potrebno i zbog posla. Zato sam morala da pronađem najbolju u svom poslu i sada uz pomoć gospođe Dragice Petrović, kod koje se dugo negujem, i uz pomoć kozmetike koju mi preporučuje, čujem kako mi govore da imam lepo lice, da izgledam mlađe… Uvek sa sobom nosim mali kofer sa kozmetikom koji je ponekada teži od onog sa garderobom. Jer nega lica se vidi i za 20 i 30 godina. Ne ide mi u prilog da se cementiram jakom šminkom.

Na crvenom tepihu u Veneciji niste imali jaku šminku. Da li je to predlog kozmetičara, šminkera ili vaša želja?

– Tamo se to sve radi detaljno i ozbiljno, ali ni ja nisam želela mnogo šminke. Nikada nisam razumela puno šminke na licu. U ovoj eri „kopi pejst“ šminke ne vidi se karakter. Ne vidi se ko si, šta si. Ne želim da budem lutka, već ja, Sloboda Mićalović, koja uživa u društvu Monike Beluči, Kusturice.

Kako kao mama dve devojčice odvajate vreme za sebe?

– Mislim da žena mora da odvoji vreme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar… Sve to dođe na red, pa i lepota lica. Lice je instrument kojim ja radim i moram da imam vremena za to. A druga strana toga je i uživanje, jer odlazak kod kozmetičara je uživanje. Fantastična kozmetika stvarno čini čuda. Preporučujem zlatne listiće koje ona stavlja, ali pre toga dobro nahrani kožu, dobro je hidrira. Evo, videćete moje lice posle tretmana pa se uverite sami. Ovako odlažem mezoterapiju koliko god mogu.

Da li vašem suprugu imponuje to što kažu da ste naša najlepša glumica?

– Moraćete njega da pitate, ali verovatno da mu imponuje.– ispričala je Sloboda za Blic.