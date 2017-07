Slavko Štimac primio nagradu “Aleksandar Lifka” i otvorio 24. FEF Palić

Na Letnjoj pozornici na Paliću sinoć je svečano počeo 24. Festival evropskog filma (FEF) Palić, koji je proglasio otvorenim istaknuti srpski glumac Slavko Štimac, dobitnik nagrade “Aleksandar Lifka” za izuzetan doprinos evropskom filmu, nakon što mu je to priznanje uručila predsednica Saveta FEF-a Mira Banjac. Mnogobrojna publika pozdravila je dugim aplauzom oboje cenjenih i omiljenih glumaca.

Prethodno se publici obratila zamenica gradonačelnika Subotice Timea Horvat, a zatim i mađarska glumica Aleksandra Borbelj (Alexandra Borbely), glumica iz filma “Na duši i telu”, dobitnika Zlatnog medveda za najbolji film na Filmskom festivalu u Berlinu, koji je prikazan nakon ceremonije svečanog otvaranja.

Uručujući nagradu Mira Banjac se obratila direktno Štimcu rečima: “Moje godine su mi dozvolile da budem saputnik tvog odrastanja i tvoje glumačke zrelosti, evo sve do ovog tvog velikog vrha. Moje zadovoljstvo je ogromno, Festival evropskog filma Palić učinio mi je čast da ti predam ovu lepu, veliku i značajnu nagradu, koja, pored ostalog, ima značaj zahvaljujući onome ko je prima. To si ti, Slavko, tvoj put je umetnički otvoren, pa putuj i budi srećan, to si zaslužio”.

Zahvaljujući se, Štimac je istakao da je Mira Banjac velika glumica od koje je mnogo naučio i sa kojom je imao sreće da radi u nekoliko filmova, podsetivši da mu je više puta igrala majku.

– Više od svega, ona je divna osoba i divan čovek. To je nešto što mi je značajnije čak i od tog profesionalnog dela. Što se tiče nagrade “Aleksandar Lifka” mislio sam da neću biti mnogo uzbuđen, ali sada osećam kao da imam malu tremu. U svakom slučaju, velika mi je čast da dobijem nagradu koja nosi ime jednog od pionira svetske kinematografije, za koga ste vi Subotičani imali čast da bude vaš sugrađanin. Bio je vrlo značajna osoba što se tiče kinematografije, a kinematografija je moj zivot, ja sam odrastao u tome. Ljudi koji su odlučili da mi dodele ovu nagradu su ljudi koji su takođe profesionalno vezani za moj posao i to mi čini dodatnu čast – rekao je Štimac.