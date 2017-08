Slavko Štimac i Lucija Šerbedžija na Brionima sa predstavom “Doručak šampiona”

Povezane vesti



Pozorište Ulysses, u koprodukciji s BITEF ​T​eatrom iz Beograda, najavljuje novu ovosezonsku predstavu ‘Doručak šampiona’ u režiji Aleksandra Švabića, koja će se premijerno održati 12. avgusta u Tvrđavi Minor na Malom Brionu.

Glavnu ulogu tumači proslavljeni glumac Slavko Štimac, a uz njega nastupaju Lucija Šerbedžija, Jerko Marčić, Dejan Dedić i Katarina Bistrović – Darvaš.

Dramaturgiju potpisuje Nataša Rajković, koja je ukratko predstavila ovaj pozorišni projekat:

– ‘Doručak šampiona’ autorski je projekat tima koji je okupio različite autore iz različitih umetničkih područja oko jedne osobe. Osobe koja nam je poznata posredno ili neposredno jer smo za nju čuli, o njoj čitali, za nju navijali ili o njoj slušali. Poznati ljudi često nam se čine bližima nego što uistinu jesu, pa njihove osobine ponekad podrazumevamo čak više nego vlastite. Lako zaključujemo o njihovim manama i vrlinama, lako zaključujemo o njihovim životima, razlozima i odlukama, lako umišljamo da znamo ono što samo pretpostavljamo – rekla je pa nastavila:

– U tom se smislu svaka poznata osoba, bila ona sportista ili glumica u našim interpretacijama već pretvorila u fiktivni lik koji smo opisali sami, a njegov ili njen život postala je priča koju smo sami napisali i sami je sebi pričamo. Pa tako o drugima pričamo priče u različitim žanrovima, praveći od njihovih života male drame ili komedije, ili velike tragedije, sve u zavisnosti od naših iskustava. Pričati priču ionako možemo samo o drugima, o njihovim životima, jer jedan drugome život svedočimo. Svoje pak životne priče tek živimo, još uvek živimo. I ostaje nam da se nadamo da će svedoci naših života pokušati da budu blagi i da će preslagati činjenice i događaje naših života u tonovima boja koje volimo, kao i izgovarati one naše rečenice koje bi i sami bez srama ponovili. Time smo se vodili radeći predstavu inspirisanu stvarnom osobom, jednim od najvećih šampiona naše sportske istorije, znajući da ćemo na kraju stvoriti fiktivni lik u koji će biti moguće poverovati, a da svi na kraju znamo da to nije on, nego naša priča o nekom drugom.

Muziku potpisuje Damir Urban, scenografiju Davor Sanvincenti, scenski pokret Staša Zurovac, kostimografiju Maria Marković, oblikovanje svjetla Andrej Hadinjak, a oblikovanje zvuka Davor Rocco.