Šest načina da skinete naslage sa stomaka i imate savršene trbušnjake

Prevention je pitao nekoliko privatnih trenera da otkriju svoje tajne ravnog i čvrstog stomaka. Evo šta se našlo na listi.

1. Trčanje s nagibom

Trčanje s nagibom, a ne na ravnoj površini, dokazano povećava potrošnju kalorija za čak 50 posto, otkriva Džil Penfold, lični trener u Los Anđelesu. Bilo da ste u prirodi ili na traci, prvo počnite da šetate uzbrdo 5-10 minuta, a zatim pojačajte brzinu, ali je prilagodite svojoj kondiciji. Ne mora da bude sprint; neka traje 5 minuta, a zatim smanjite brzinu i držite isti nagib. Nastavite naizmenično da se držite 5-10 minuta hodanja i 5-10 minuta trčanja, u trajanju od 30 do 45 minuta.

2. Veslanje

Ne doslovno, jer svaka teretana ima mašinu za veslanje u ponudi, a ako ste je do sada izbegavali, ubuduće ne bi trebalo to da radite. Ne samo da veslanje povećava brzinu otkucaja srca i deluje na sve mišiće na telu, već odlično uništava kalorije i masnoću. Penfold početnicima savetuje sledeći način vežbanja: 20 sekundi veslanja, 10 sekundi odmora i pogled na to koliko ste metara prešli za to vreme. Ponovite krug 8 puta, pokušavajući da povećate udaljenost svaki put. Kada završite, odveslajte još 500 metara i ponovo zabeležite koliko vam je vremena bilo potrebno. To je vreme koje ćete sledeći put poboljšati.

3. Isprobajte HIIT trening

Zastarelo je razmišljanje da dugi kardio treninzi najbolje tope masnoće jer kratki i intenzivni treninzi s težinama mogu da dovedu brže do još boljih rezultata. “Za maksimalne rezultate spagorevanja masnoća i učvršćivanja tela potrebne su vam raznovrsne, intenzivne vežbe koje uključuju kratke intervale koji vam pružaju potpunu potrošnju kalorija”, ističe Prevention, a dobra vest je da se kalorije troše i dugo nakon završetka treninga. Ovaj trening mora da bude intenzivan i kratak, s kratkim pauzama, i sadrži raznovrsne vežbe kako bi bio efikasan, piše Index.

4. Nabavite BOSU loptu

BOSU lopta testira vašu ravnotežu, i kada je uključite u vašu fitnes rutinu, u nju uključujete dodatni napor upravo zbog tog testiranja. “Kada vaše telo pokušava da pronađe ravnotežu, dodatno se aktiviraju svi trbušni mišići. Jačanje osnovnih mišića takođe pomaže u poboljšanju rada metabolizma, što u konačnom pomaže da sagorite više kalorija i masnoća.”

5. Povećajte težinu

Povećajte intenzitet treninga pomoću većih težina i manjeg odmora između ponavljanja, kako bi vaše telo sagorevalo kalorije i nakon što napustite teretanu. Samo vodite računa o tome da vaša tehnika ne postane lošija dok povećavate težinu, da se ne biste povredili.

6. Šetajte svaki dan

Iako mnogi misle da hodanje ne može da pomogne u dostizanju ravnog stomaka, trener Sahmura Gonzalez ističe da bi doslovno svakog dana trebalo odvojiti vreme za 45-60 minuta nešto bržeg hodanja koje čini čuda za metabolizam. I to najbolje u prirodi, kako biste umanjili nakupljeni stres… Kada ste pod stresom, vaše telo proizvodi kortizol, hormon stresa, a stres je jedan od najvećih neprijatelja vitke linije