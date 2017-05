Kultna romantična komedija “Mamma Mia” dobija nastavak

Fanovi grupe ABBA, ujedinite se!

Universal je upravo potvrdio da će snimanje drugog dela filma Mamma Mia iz 2008. godine uskoro biti započeto.

Prema izveštaju za The Hollywood Reporter, pun naziv filma biće Mamma Mia: Here We Go Again, a u bioskopima bi trebalo da se pojavi krajem jula 2018.

O tome da li će originalna postavka reprizirati svoje uloge, i još detalja o filmu pročitajte OVDE.