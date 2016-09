Santorini, raj u srcu Mediterana

Dok se bacao u more sa vrha rt Sunion na krajnjem jugu Atike, misleći da je njegov sin Tezej izgubio život u borbi sa Minotaurom, mitski kralj Atine Egej nije mogao ni da zamisli da će postati ne samo glavni heroj Sofoklove tragedije, već i da će ta beskrajna plava površina jednog dana poneti njegovo ime. Egejsko more, koje se prostire od Halkidikija na severu do Krita na jugu, zapravo je četiri stotine kvadratnih kilometara dug zaliv između Evrope i Male Azije, mirna duboka voda koja se smatra kolevkom minojske kulture, prve karike u evropskom lancu.

Kikladski arhipelag čini dvesta dvadeset ostrva. Relativno su mala, a veliki broj nije ni naseljen. Kikladi su dobili ime po grčkoj reči “okolo”, jer se nalaze oko ostrva Delos, koje se u antička vremena smatralo svetim mestom. Postojala je i razvijena kikladska civilizacija, podeljena na ostrva-države, koju je uništila erupcija vulkana na Santoriniju. Veruje se da je upravo ova eksplozija poslužila kao inspiracija Platonu za njegovu parabolu o Atlantidi. Izgubljeno kopno još nije pronađeno, ali malo ko bi se začudio kada bi se jednog dana dokazalo da rajski Santorini zaista jeste ostatak legendarne Atlantide.

Poslednjih decenija Santorini je zajedno sa obližnjim Mikonosom postao statusni simbol. Grci ga zovu Fira, ili Tira, a poznatiji, latinski naziv, nastao je spajanjem reči Sveta Irena. Oblik ostrva je posebno zanimljiv, podseća na obrnuto slovo C, a oblikovala ga je pomenuta erupcija. Sve je ovde podređeno gostu, od turizma kao apsolutno najvažnije privredne grane, do gastronomije, pomorstva i zanatstva vezanog uglavnom za izradu suvenira.

Fira, Ia i druga naselja, u kombinaciji sa obalama ispunjenim crnim vulkanskim peskom urezaće vam se zauvek u sećanje. I to ne samo tokom vrelog leta, već i dobrog dela jeseni, jer ovde na krajnjem jugu Evrope topli dani traju sve do oktobra. Ne propustite Crvenu i Belu plažu, popnite se do najviše tačke i manastira Sveti Ilija odakle ćete ceo Egej posmatrati kao na dlanu, posetite slikoviti Pirgos, vulkan Kaldera, Imerovigli na najvišoj tački ostrva poznat kao „gradić iz kojeg se sve vidi“, krstarite brodićem i uživajte u najlepšem zalasku sunca na svetu koji se pruža sa oboda Ie. Otkrijte zbog čega je Santorini sinonim za luksuznu romantiku.

Taverne sa tradicionalnom grčkom kuhinjom nalaze se na svakom koraku, i nećete pogrešiti za koju god da se odlučite, pogotovo ako obilazite naselje Ia na vrhu ostrva. To je, može se slobodno reći, mirniji kraj Santorinija. Jedan od najpoznatijih restorana svakako je šarmantna “Karma”, a ukoliko želite romantičan pogled na more i večeru uz zalazak sunca, rezervišite mesto u “Ambroziji”. Ako ste, pak, ljubitelj dobrog noćnog provoda, svratite u Firu. Na samoj litici vas čekaju klubovi “Enigma”, “Marfi Bar”, “Tadž Mahal”. Za Firom ne zaostaje ni Kamari, koji ima sjajne klubove na plažama prekrivenim crnim i crvenim kamenjem.

Iako će vam se možda učiniti da je na Santoriniju sve na jednom mestu, nije nimalo lako pešačiti kroz njegove uske i vrlo strme ulice. Pešačenje od plaže do vrha ostrva ume da bude prilično naporno, zbog čega su barovi i restorani smešteni tik uz najprometnije staze. Ako vam je potrebna pauza, odlična kafa, ali i gastro specijaliteti, služe se u baru i restoranu “Nausa” u Firi.

Tirasija je malo ostrvo koje se od Santorinija odvojilo prilikom erupcije vulkana 1600. godine pre nove ere i formiralo ostrvca Nea Kameni i Palea Kameni. Vulkan je i dalje aktivan, a njegove podzemne aktivnosti stvorile su čuvene termalne izvore za koje meštani tvrde da su lekoviti. Na Tirasiji živi tek nešto više od sto pedeset ljudi, a posebno su interesantne crkve kojih ima mnogo u odnosu na broj stanovnika – čak dvadeset i jedna.

Santorini i ostala Kikladska ostrva imaju nešto što ostatak Sredozemlja nema – tradicionalne niske kuće okrečene u čisto belu boju, sa pokojom plavom roletnom i vratima istih nijansi. Ta arhitektura, vidljiva već sa trajekata kada se približavaju ostrvima, čini da se putnici načičkaju na palube kako bi uživali u neverovatnim panoramama koje se često nalaze na turističkim brošurama.

Pored belih kućica i autentičnih kupola crkava, zbog kojih Iu turisti nazivaju “gradom štrumpfova”, dah oduzimaju i uske ulice popločane kamenjem, kojima, ako imate dovoljno vremena i živaca, možete stići dole do plaža prekrivenih šljunkom. Ako ste smešteni negde na vrhu i nemate snage da se nakon dana provedenog na moru penjete do hotela, možete iskoristiti omiljeno i najsigurnije prevozno sredstvo – magarca!